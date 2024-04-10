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高虹安涉貪案 黃惠玟：高鐵票10元手續費請款被碎唸 也要助理負擔

「小兔」黃惠玟作證，高虹安決定哪些款項由零用金支應，看帳盯得很緊，她連助理去超商領取高鐵票的10元手續費都不能決定。（資料照）

「小兔」黃惠玟作證，高虹安決定哪些款項由零用金支應，看帳盯得很緊，她連助理去超商領取高鐵票的10元手續費都不能決定。（資料照）

2024/04/10 14:35

〔記者張文川／台北報導〕台北地院審理新竹市長高虹安立委任內涉虛報助理薪資、浮報加班費詐領46萬餘元案，今上午接續詰問共同被告「小兔」黃惠玟作證，黃惠玟說由高虹安決定哪些款項由零用金支應，看帳盯得很緊，她連助理去超商領取高鐵票的10元手續費都不能決定，高想讓助理自行負擔，她請款時被高虹安「碎碎唸」。

今上午由辯方高虹安、王郁文的律師陳宗豪、王俊棠先後進行主詰問。陳宗豪提示數十個帳冊明細、表格，逐一盤問如何記帳與出金，黃惠玟說，零用金（公積金、小金庫）制度建立之初，原本她以為身為行政主任的她可自行決定辦公室開銷，但後來發現完全沒辦法，「我連10塊錢都決定不了」，連去7-11領高鐵票的10元手續費也沒決定權，高虹安不願意以零用金支付，想要讓助理自行負擔，雖然高最終有同意，但還是碎碎唸。

黃惠玟證稱，高虹安2020年2月上任立委，初期零用金有3份帳，分別由她、公關主任黃郁文、法案主任陳昱愷各自保管並記帳，最後再LINE給她彙整，每月向高陳報，到了同年6月，高虹安覺得3本帳實在太亂，才改由她統一記帳，高虹安要求記帳一定要清清楚楚，助理若要報帳出金，做決定的高虹安盯得很仔細，常會有意見，高說給就給，沒有就是沒有，就算決定給了，「也時常會碎碎念」。

黃惠玟說，有一天高虹安突然覺得自己洗頭、吃飯的錢應該自己付錢，就在帳冊上勾選她要付的錢，將錢交給她，要求她當面刪除該條目，是直接清除DELETE，而非畫刪除線，高虹安會盯著她操作電腦，質疑「欸~~~這條妳要刪掉啊！」，害她必須重新加減計算。

陳宗豪質問為何有些帳目不是刪除，而是以「委員入金」名目記入帳內，還有一次是「委員借5000」也有在帳本上。黃惠玟說，她不會設定EXCEL參數，刪除條目很麻煩，她有時也會懶惰，不想重算，就先以委員入金的方式記入，月底報帳時若高有意見時再說，「5000元很多，我應該不會忘記刪除，若高有還錢但沒刪掉，我應該會被她『電』」。

高虹安今在被告席上，緊盯著自帶的蘋果筆電，飛速敲著鍵盤紀錄小兔的說詞，直到講到借5000元時，高虹安持筆在A4紙上寫下兩行問題，遞給律師臨時增加問題，問道「既然零用金是高虹安的小金庫，為什麼高虹安還要借錢、還要記帳？」檢察官廖彥鈞異議，認為這是在要求證人主觀推測、評論高虹安的心態，異議成功，審判長諭知黃惠玟不用作答。

陳宗豪再追問一些細目，質疑同一天「委員飲料100+74元」都是高虹安一個人喝的嗎？黃說她記得那天是和立院桌球社聯誼，助理買水給高喝，事後拿發票來找她報帳，她不記得有幾個人喝；「請魏醫生吃飯600元」，黃惠玟說是接待一名北上陳情的台中民眾黨籍醫師，高虹安有同意要招待對方。

黃惠玟是本案關鍵證人，3月27日上午訊問3個半小時，今上午再詰問3小時，仍未詰問完畢，下午將繼續，待詰問黃結束後，再行詰問高辦前辦公室主任陳奐宇、前法務主任陳昱愷，若時間仍有餘裕，高虹安傍晚也可能坐上證人席作證。

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