羅智強：對國民黨中央、朱立倫已無期待 無須浪費唇舌

羅智強今受訪砲火猛烈，表示對朱立倫、黨中央無期待。（記者許倬勛攝）

2022/06/04 14:37

〔記者許倬勛／桃園報導〕黨內風暴又起？國民黨桃園市長提名幾經紛擾，黨主席朱立倫日前在舊金山僑宴時自嘲表示「沒提到的都來罵我，因主席就是要挨罵」，此番言論引起前台北市議員羅智強不滿，今受訪難掩飾情緒，「我對黨中央、朱立倫已無期待，無須浪費唇舌」，並抨擊國民黨的大局並非以人民為重，而是政黨政治。

羅智強持續「祈福走桃園，傾聽人民苦」行腳，先從中壢區走到觀音區，中午偕立委高金素梅、桃園市議員王仙蓮到位於龍潭區的原住民族傳統農耕示範區參訪。

請繼續往下閱讀...

「對朱立倫已無期待」，媒體問及朱立倫的「罵我說」，羅智強臉色微慍，重申他與立委呂玉玲都是被國民黨中央掛蛋的程序正義所傷，他對朱立倫已無話可說，且無論說什麼、怎麼說，朱大概也聽不進去，因此無須浪費唇舌。

羅智強透露對黨中央、朱立倫失望透頂，未來不會有任何對話，但對張善政仍寄予厚望，接下來的溝通會直接面對他，預計下週雙方會有對話，但暫不透露內容。

至於不斷強調的「重大決定」，羅智強稱明天就會揭曉，他也提及國民黨長久以來被詬病的就是公平和程序的爭議，也因此流失黨內外支持者的信任，他的「決定」會聚焦於此，希望能亡羊補牢。

市長徵召紛紛擾擾，羅智強深刻體會，他表示自己不斷被提醒要他以大局為重，但究竟是誰的大局？服務市民優先的大局還是程序正義的大局，又或是疫情困境的大局，但依他的觀察，眼下的大局是國民黨政治興衰的大局。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法