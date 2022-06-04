朱主席剛出國 羅智強砲轟 黨中央程序正義「掛蛋」

前台北市議員羅智強（中）昨重啟行腳之旅，經七天沉澱，受訪時批黨中央「程序正義為零」。（記者許倬勛攝）

2022/06/04 05:30

〔記者許倬勛／桃園報導〕曾爭取代表國民黨參選下屆桃園市長的前台北市議員羅智強，因其發言人快篩陽性，暫停「祈福走桃園，傾聽人民苦」行腳，昨天出關受訪時抨擊黨中央徵召前行政院長張善政的「程序正義為零，沒有黨內初選、沒有協調」，傷害他和表態參選的立委呂玉玲。

羅出關重啟行腳之旅

國民黨主席朱立倫剛出國訪問，羅智強又開砲，呂玉玲獲悉羅這番言論，也認同地說「確實未依程序」，並無奈表示「桃園情形，希望到我為止」。

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羅智強昨在中壢區重啟行腳之旅，受訪時談及張善政「空降」一事，羅智強越講越激動，十分鐘內提了十次「程序」二字，指黨中央未突襲提名張之前，他與呂玉玲進行君子之爭，各自勤跑基層，直到空降張，一切亂了調。

指空降張 一切亂了調

「為何要陷我與呂玉玲於兩難？」羅智強質疑，國民黨最該重視的程序正義蕩然無存，支持者被分割為二，一邊要他不要放棄，一邊要他以大局為重，他不知如何自處及回應。媒體追問苗栗縣長提名波折重重，迄今人選未定，羅表示，二○一六年國民黨敗在程序正義，顯然未記取教訓，誰能服氣、誰能相信？

羅智強表示，他不想製造紛擾，但經過七天沉澱，還是想講出不平之鳴，端午連假過後會宣布下一步決定，讓被分裂的支持者能稍稍接受。

呂玉玲︰選舉都應有程序

呂玉玲受訪也說，國民黨大小選舉都應有程序，這是民主政治的基本邏輯，按照機制推舉出來的候選人，才能獲得大家支持。至於何時要與張善政見面？呂「呵呵」乾笑兩聲說，大家都忙啦，不急，見面隨緣嘛。

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