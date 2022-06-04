為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    朱主席剛出國 羅智強砲轟 黨中央程序正義「掛蛋」

    前台北市議員羅智強（中）昨重啟行腳之旅，經七天沉澱，受訪時批黨中央「程序正義為零」。（記者許倬勛攝）

    前台北市議員羅智強（中）昨重啟行腳之旅，經七天沉澱，受訪時批黨中央「程序正義為零」。（記者許倬勛攝）

    2022/06/04 05:30

    〔記者許倬勛／桃園報導〕曾爭取代表國民黨參選下屆桃園市長的前台北市議員羅智強，因其發言人快篩陽性，暫停「祈福走桃園，傾聽人民苦」行腳，昨天出關受訪時抨擊黨中央徵召前行政院長張善政的「程序正義為零，沒有黨內初選、沒有協調」，傷害他和表態參選的立委呂玉玲。

    羅出關重啟行腳之旅

    國民黨主席朱立倫剛出國訪問，羅智強又開砲，呂玉玲獲悉羅這番言論，也認同地說「確實未依程序」，並無奈表示「桃園情形，希望到我為止」。

    羅智強昨在中壢區重啟行腳之旅，受訪時談及張善政「空降」一事，羅智強越講越激動，十分鐘內提了十次「程序」二字，指黨中央未突襲提名張之前，他與呂玉玲進行君子之爭，各自勤跑基層，直到空降張，一切亂了調。

    指空降張 一切亂了調

    「為何要陷我與呂玉玲於兩難？」羅智強質疑，國民黨最該重視的程序正義蕩然無存，支持者被分割為二，一邊要他不要放棄，一邊要他以大局為重，他不知如何自處及回應。媒體追問苗栗縣長提名波折重重，迄今人選未定，羅表示，二○一六年國民黨敗在程序正義，顯然未記取教訓，誰能服氣、誰能相信？

    羅智強表示，他不想製造紛擾，但經過七天沉澱，還是想講出不平之鳴，端午連假過後會宣布下一步決定，讓被分裂的支持者能稍稍接受。

    呂玉玲︰選舉都應有程序

    呂玉玲受訪也說，國民黨大小選舉都應有程序，這是民主政治的基本邏輯，按照機制推舉出來的候選人，才能獲得大家支持。至於何時要與張善政見面？呂「呵呵」乾笑兩聲說，大家都忙啦，不急，見面隨緣嘛。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播