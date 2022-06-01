被影射介入天虹科技副總肇事案 羅秉成駁斥：子虛烏有！

行政院發言人羅秉成駁斥所謂關說施壓警界一事，強調「子虛烏有」。（資料照）

2022/06/01 11:25

〔記者李欣芳／台北報導〕天虹科技副總羅偉瑞5月18日開車肇事撞死騎士，前媒體人張禹宣懷疑有關說施壓警界情事，加碼爆料此案背後有高人指點，質疑這位高人是否就是行政院發言人羅秉成。國民黨文傳會副主委黃子哲也質疑羅秉成是否與此案有關聯。對此，羅秉成今天上午駁斥說「子虛烏有！」他沒有打過任何一通電話給任何一位警方人員。

羅秉成上午對外說明表示，完全沒有這件事，由於若沒有在第一時間對外說明，在這個時代「白布被會染到黑！」他沒有打過任何一通電話給任何一位警方人員，這種事其實很容易查證，但沒來問他，就影射此案朝中有人下指導棋。

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張禹宣在臉書表示，「天虹科技的法律顧問是哪間事務所？正是政務委員兼發言人羅秉成所創辦的弘理法律事務所，他在這裡詢問羅秉成，對於羅偉瑞車禍撞死人一事期間，是否有任何聯繫提供任何諮詢？包括醫院警界等高官，為何寧願出面自首斷尾求生，也不肯交代究竟是由誰指示，聲明稿又從何而來？背後的藏鏡人是不是就是你羅秉成？」

黃子哲也在臉書表示，「天虹科技副總羅偉瑞開車肇事撞死騎士，卻發生有多位警界人士介入關心（說），如今又有前媒體人張禹宣加碼爆料天虹科技公司的法律顧問就是弘理法律事務所，而這間事務所的創辦人之一正是羅秉成，羅秉成在此案是否有扮演任何角色？是否有提供諮詢指導？在背後操縱？利用職權施壓?外界不得而知。但 羅偉瑞與嘉義市湖內里有地緣關係，而羅秉成在行政院網頁的介紹中自述家鄉正是嘉義市「湖子內」，也就是現在的「湖內里」這種巧合，令人好奇。」

羅秉成則駁斥說，台灣社會雖然大家很尊重言論自由，但很多事件被會被惡意扭曲，像今天這樣就是浪費資源，有一分證據說一分話，不要胡亂指摘，媒體在報導前也可向他求證。沒有任何證據與資料，就說他是藏鏡人，他為國內的媒體生態，以及政治操作感到難過。

羅秉成表示，對於這起車禍，他並不知情，絕對沒有介入此事，他六年前就已退出律師事務所，而且是裸退；媒體詢問是否對不實指控提告，羅秉成說，這不是他的選擇，訴訟方式並不是好的方法。 但如果再惡意抹黑他，就不排除提法律訴訟。

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