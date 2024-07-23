財產申報身價破5億 蘇清泉：大部分土地繼承而來

國民黨立委蘇清泉。（圖由蘇清泉國會辦公室提供）

2024/07/23 19:01

〔記者林欣漢／台北報導〕監察院今（23日）公布最新一期廉政專刊，國民黨立委蘇清泉與妻子共有62筆土地、24筆建物，存款9532萬7520元等，粗估身價破5億元。蘇清泉說明，大部分土地是繼承而來，而他創立安泰醫療社團法人等，更是為了屏東鄉親的身體健康。

申報資料指出，蘇清泉是屏東安泰醫院創辦人，與妻子共有62筆土地、24筆建物，存款9532萬7520元、25筆股票615萬9990元、債券85萬1781元、24筆保險、2筆債權3251萬9349元，借款給朋友、親戚上千萬元。蘇的事業投資達4億5561萬8701元，大部分投入安泰醫院及周邊體系，粗估身價破5億元。

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蘇清泉表示，土地大部分是繼承而來，有部分是個人購買，或是國民黨位於屏東縣各鄉鎮的黨部土地被不當黨產委員會拍賣的，他去投標買下，因為他跟黨部有深厚感情，不希望這些鄉鎮黨部被其他政黨買走，這樣情何以堪。

蘇清泉指出，事業投資部分，他從台北回到屏東，創立安泰醫療社團法人、安泰醫院，有長照系統等，這都是長期投資，也是為了屏東鄉親的身體健康。

蘇清泉說明，重度級責任醫院投資很大，需要設備更新，有結餘的話都是改善勞動條件、增加員工薪資等，也要擴充房舍，大部分都是投資在此。其他小部分的事業投資，有賺有賠，但他致力於本業。另外，政治上的服務也持續在做，他個人在這些法人現在都沒有擔任任何職務，都是榮譽院長等，大家一起打拚。

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