科技公司副總撞死人高階警派員關切 邱顯智轟「大哥犯案、小弟頂罪」

時代力量立委邱顯智痛批警方「關心」天虹副總撞死人一案，現在的懲處是「大哥犯案、小弟頂罪」。（邱顯智國會辦公室提供）

2022/05/31 11:10

〔記者楊丞彧／台北報導〕天虹科技公司副總羅偉瑞疑違規左轉，於新竹縣新埔鎮路段撞死機車騎士案，不但爆出新竹縣警局新埔分局長涉陪肇事駕駛做筆錄，現在案情更向上延燒，昨天刑事局副局長黃家琦承認有關心。對此，時代力量立委邱顯智今（31）日怒轟，把黃家琦的聲明對照5月28日新竹縣警察局的版本，只能說，這是「大哥犯案，小弟頂罪」的白道版！

新竹縣天虹科技副總經理羅偉瑞，本月18日在新竹縣新埔鎮褒忠路涉嫌駕車違規左轉，導致騎機車直行的53歲戴男被撞飛後再撞上電桿，送醫後於20日凌晨傷重不治。事後不但爆出新竹縣警局新埔分局長林英煌陪同肇事羅男製作筆錄，之後縣警局更代肇事者在公務群組轉發羅男聲明，二度引爆爭議。而在昨（30）日下午，刑事警察局副局長黃家琦「自首」，表示電話是他打的，稱出於對友人的關心，請同事陪同寬慰其心理，絕無關說等不當要求。

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邱顯智提到，新竹縣警察局說，刑大副大隊長吳智仁請託新埔分局長林英煌，前往寶石派出所陪同羅男做筆錄。林英煌因「造成各大媒體負面報導，處事不當及影響警譽屬實」，記申誡一次。他認為，分局長被懲處，合理。但話鋒一轉，邱顯智痛批，出面「喬」分局長到場的新竹縣刑大吳副大隊長竟然完全沒事，這是第一個層次的「大哥犯案，小弟頂罪」。

邱顯智再批，更厲害的是，依照黃家琦的聲明，原本黃要找吳副大隊長到場陪同，吳因故無法到場，才轉而打電話找林英煌幫忙。所以，吳副大隊長也是幫更高層的刑事局黃副局長扛責，這是第二個層次的「大哥犯案，小弟頂罪」。然而，黃家琦雖然認了「請託」，但也特別強調，他沒有看過羅男的聲明稿，也絕無轉交新竹縣警察局代發。

邱顯智質疑，新竹縣警察局報告中說的，新竹縣警局副局長許豐統經友人提供的羅男個人聲明書，這個「友人」，不是黃家琦，而是真的「另有其人」。到底是哪位「友人」這麼「有力」？至今警方還是沒有給出交代。

邱顯智問警政署長陳家欽，還有負責查辦假訊息的刑事局副局長黃家琦，什麼時候才要查一查漏洞百出、袒護上級的新竹縣警察局？什麼時候才要把藏鏡人交出來，讓該負責的人負責，而不是一再派人出來頂罪？給社會一個交代，給受害者家屬一個交代！

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