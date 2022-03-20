司法話題》酒測值零精神恍惚 驗尿追毒駕

簡祥宇被依過失致死罪送辦。（取自臉書）

2022/03/20 05:30

〔記者劉慶侯、吳政峰／台北報導〕台北市天母地產家族成員簡祥宇，前晚在士林士東路疾速駕駛，在路口撞死走在斑馬線上的六十六謝姓婦人、並撞斷兩名十七歲女高中生的腿骨，警方昨將他依過失致死罪送辦，士林地檢署諭令廿萬元交保，但為防他再飆車傷人及脫產，同時扣車、扣行照和駕照、及凍結名下不動產；謝婦女兒傷心之餘，昨在臉書地方社團留言：「母親被撞得下半身粉碎，真的不能放過這種飆仔！」

20萬交保 死者家屬：不能放過這種飆仔

簡男昨被移送時後悔地說：「希望大家以後到路口都減速慢行，希望我是最後一個，我對不起他們。」警方問他為何在市區飆車，他回稱當時身體不舒服，只想趕快回家，不知已超速。簡男酒測值為零，精神恍惚，警方不排除吸毒駕駛，已採尿送驗；偵訊時他一度表示身體不適，送醫打點滴後再押返。

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警方調查，卅九歲簡男的家族世居天母天玉街一帶，在陽明山及芝玉街都有地產，祖上留下天母一棟五層樓公寓，他與兄弟四人各分住一層，簡男住五樓；簡男是一家網路購物公司負責人，鄰居表示甚少和他互動或打招呼，對他印象不深刻。

簡男前晚上七時駕駛轎車開到士東路、芝玉路口衝撞三女，謝婦送醫不治，兩名少女被撞飛到安全島，身體多處骨折。一名少女的家屬昨在臉書社團「靠北天母幫」留言說：「我妹一隻腳斷了，她同學兩隻腳都斷了，這種飆仔真的不能放過他！」

謝婦女兒前晚到派出所時，還不敢相信母親竟被撞死，她說，母親已退休，與她同住天母，前天下午母親說要出門做頭髮，之後要去市立大學運動，沒想到返家途中遭遇橫禍。謝婦女兒說，前晚趕到醫院，急診室醫生說她媽媽「傷勢好慘，Ｘ光不用照就知道下肢粉碎」，她希望大家能幫幫她，讓正義可以落實，讓破碎的家與心靈得到慰藉。

有民眾向警方檢舉，簡男是經常駕車橫行天母、北投區的「德東飆車王」。警方初步調查，簡的肇事車是裕隆一千六百ＣＣ轎車，未如外傳經過大幅改裝，尚不能證實簡是「德東飆車王」。

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