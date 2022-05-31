天虹副總撞死人有高階警「關心」 陳椒華促警政署揪出藏鏡人

時代力量立委陳椒華（右）以及新竹縣議員連郁婷（左）今天召開記者會，針對天虹科技公司副總羅偉瑞違規害命，卻有分局長陪同做筆錄的醜聞，呼籲警政署查明背後指使者。（記者楊丞彧攝）

2022/05/31 14:09

〔記者楊丞彧／台北報導〕天虹科技公司副總羅偉瑞疑違規左轉，於新竹縣新埔鎮撞死機車騎士案，不但爆出新竹縣警局新埔分局長涉陪肇事駕駛做筆錄，現在案情更向上延燒，昨（30）日警政署刑事局副局長黃家琦聲明承認有打電話。對此，時代力量立委陳椒華與新竹縣議員連郁婷今（31）日指出，調查過程疑點重重，說法更無法取信於民，兩人要求警政署徹查，並揪出幕後真正的藏鏡人。

新竹縣天虹科技副總經理羅偉瑞，本月18日在新竹縣新埔鎮褒忠路涉嫌駕車違規左轉，導致騎機車直行的53歲戴男被撞飛後再撞上電桿，送醫後於20日凌晨傷重不治。事後不但爆出新竹縣警局新埔分局長林英煌陪同肇事羅男製作筆錄，之後縣警局還代肇事者在公務群組轉發羅男聲明，二度引爆爭議。而在昨（30）日下午，刑事警察局副局長黃家琦「自首」，表示電話是他打的，稱出於對友人的關心，請同事陪同寬慰其心理，絕無關說等不當要求。

請繼續往下閱讀...

連郁婷怒指，分局長陪做筆錄，縣警局公務群組還代發聲明，整個警界搞得很像是羅男委任律師。黃家琦昨天跳出來自首有打電話「關心」，現在儼然是跨縣市的關說案。而整個事件疑點重重，包括新埔分局長是否著制服？死者家屬做筆錄期間，有交出健保卡供調閱病歷，是否涉及洩露個資？整個過程只有片段截圖沒有完整畫面，難以取信於民。

連郁婷提到，新竹縣警局公布懲處的3人，都是記申誡一支，新竹縣警局副局長許豐統甚至更低，只記一次劣蹟；然而，北市警員卻因沒開台北市議員徐巧芯違停罰單，而遭記兩支申誡，明顯不符比例原則。她更質疑，2線3的縣刑警大隊副大隊長吳智仁，去請託2線4的新埔分局長林英煌，這樣的說法是把大家當白癡？根本就是推基層出來擋。現在懲處的人是否為代罪羔羊，也應該查清。

陳椒華質疑，黃家琦所稱「友人」究竟是誰，警政署應查明；若為警界更高層，必須嚴正處分。現在整個案情撲朔迷離，已經嚴重影響警界聲譽，警政署不能護短，相關影像紀錄以及通聯紀錄都應徹查清楚。而調查過程影射死者有自殺傾向，還移往另一間醫院開立死亡證明，排除車禍因素，黑影幢幢令人憤怒。如果警界有這麼多敗類，還讓下屬頂罪，那更一定要揪出罪魁禍首。

新竹縣政府警察局督察長王立德則回應，林英煌確實應避嫌，對於一連串疏失，縣警局都承認有責也做懲處。而懲處過低或不符期待，昨天警政署已經介入指導調查。他保證，林英煌當天全程都穿便服。至於公開做筆錄畫面，王立德稱依據刑事訴訟法有偵查不公開的疑慮，若經請示檢察官，可公開就公開。而他也說明，林英煌未跟死者家屬或員警交談，只是在旁邊看卷。林未影響辦案，就是受請託。

警政署督察室副主任黃中華則強調，雲林縣警察局長李謀旺沒有涉入，其他案情會深入調查，並依據事實研擬懲處，調查結束後依據事實咎責。他強調這是個案，是黃家琦個人行為。而陳椒華追問到底「友人」是誰，為何多日還查不出來？黃中華稱此事為行政調查，依法不能調閱通聯紀錄。

連郁婷則質疑，李謀旺連查都沒查，警政署就否認涉案，這根本是自相矛盾，沒查怎麼能確定沒介入？若非黃家琦自己「自首」，也完全不會有人知道他打了電話。連郁婷重申，利用縣警局公務群組發肇事者聲明的行為，期待警政署要真的好好調查；若對結果不滿意，警方也說不能調閱通聯紀錄，她本週不排除告發瀆職罪，就讓檢察官好好查個清楚，「大家都跑不掉」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法