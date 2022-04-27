民進黨勸進出征竹市 羅秉成堅定不選

民進黨鎖定並勸進行政院政務委員兼發言人羅秉成參選新竹市長，但羅明確婉拒勸進，堅定不選。（資料照）

2022/04/27 05:30

〔記者李欣芳／台北報導〕民進黨選舉對策委員會二十四日決議，建請今天召開的中執會就年底新竹市長與基隆市長選舉由初選改為黨主席徵召。據悉，民進黨鎖定並勸進行政院政務委員兼發言人羅秉成參選新竹市長，但羅明確婉拒勸進，堅定不選。基隆市長黨內提名則趨於單純，可望徵召立委蔡適應參選。

基隆市長可望徵召蔡適應

由於羅秉成受到行政院長蘇貞昌倚重，政院官員昨表示，羅是「國之重臣」，目前手中負責許多專案等重要業務，不可能脫離政委身分投入選舉。

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民進黨原規劃，目前執政的基隆市長與新竹市長提名將舉行初選，不過，選對會二十四日開會，考量這兩個城市的特殊性，決定向中執會建請將初選改為徵召。

有關新竹市長提名，新竹市長林智堅公開推薦羅秉成是非常好的市長人選，黨內包括高層盼遊說羅代表民進黨出征。羅秉成昨被詢及參選問題時表示，「我不便講」。羅坦言，「該來關心的都來關心了」，他沒有意願參選，態度堅定如昔，沒有改變。

羅秉成上個月受訪時強調，「我的人生沒有選舉這個選項」，他認為已把話說死，不參選的意願相當堅定。知情人士說，即使身兼民進黨主席的蔡英文總統親自強力勸說，羅秉成仍無意參選。

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