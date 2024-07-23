為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

幼兒園案柯市府挨批失職 蔣萬安跳針談檢討避咎責

台北市長蔣萬安視察113年軍民聯合防空（萬安47號）演習關鍵基礎設施搶救演練，會後並接受媒體聯訪。（記者田裕華攝）

台北市長蔣萬安視察113年軍民聯合防空（萬安47號）演習關鍵基礎設施搶救演練，會後並接受媒體聯訪。（記者田裕華攝）

2024/07/23 17:15

〔記者何玉華／台北報導〕台北市私立培諾米達幼兒園性侵案，前台北市長柯文哲任內的社會局、教育局官員昨被爆早已得知並評估是妨害性自主案件，卻失能、失職未積極處理，台北市長蔣萬安今被問到是否已收到相關局處的檢討報告時，再度表示，副市長林奕華正在督導社會局、教育局等相關局處全面的進行檢視，提出一個精進改革方案，避免未來類似的事情再次發生。

蔣萬安今天視察萬安演習後受訪，再被追問對幼兒園案的看法，是否會檢討相關人員的疏失或咎責時表示，一再跳針重申，不管發生在過去還是現在，不論是在法律層面或是在政策機制上，都會全面檢視整個過程，有需要檢討的地方會提出改進的方案。目前林奕華副市長正在督導社會局、教育局等相關局處全面的進行檢視，提出一個精進改革方案，避免未來類似的事情再次發生。

媒體追問後續的檢討會不會有咎責懲處？蔣萬安避談，只強調先檢視整個環節、過程，不希望接下來有任何類似的事情再次發生，也不希望有任何幼兒性平的事件有漏接的情形。儘快讓整個過程能夠更加的完備。不論是從程序、機制、制度面、法律層面，都會檢視，有需要會提出具體的建議。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
蔣萬安上任後4件重大兒虐、性侵案 全是處理或通報有重大缺失
2024/07/22 00:05

蔣萬安上任後4件重大兒虐、性侵案 全是處理或通報有重大缺失
曝性侵幼兒園教保員與教育局對話 洪婉臻質疑未保持行政中立
2024/07/23 13:35

曝性侵幼兒園教保員與教育局對話 洪婉臻質疑未保持行政中立

軌道建設加持 正義公園綠意學區宅夯
幼兒園狼師案延燒 蔣萬安首度鞠躬道歉
2024/07/19 10:09

幼兒園狼師案延燒 蔣萬安首度鞠躬道歉
幼兒園性侵案柯市府爆失職 游淑慧要求徹查：不排除移送監院
2024/07/23 15:12

幼兒園性侵案柯市府爆失職 游淑慧要求徹查：不排除移送監院

挺選手拚好運 天天投票抽大獎！
政治今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播