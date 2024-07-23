幼兒園案柯市府挨批失職 蔣萬安跳針談檢討避咎責

台北市長蔣萬安視察113年軍民聯合防空（萬安47號）演習關鍵基礎設施搶救演練，會後並接受媒體聯訪。（記者田裕華攝）

2024/07/23 17:15

〔記者何玉華／台北報導〕台北市私立培諾米達幼兒園性侵案，前台北市長柯文哲任內的社會局、教育局官員昨被爆早已得知並評估是妨害性自主案件，卻失能、失職未積極處理，台北市長蔣萬安今被問到是否已收到相關局處的檢討報告時，再度表示，副市長林奕華正在督導社會局、教育局等相關局處全面的進行檢視，提出一個精進改革方案，避免未來類似的事情再次發生。

蔣萬安今天視察萬安演習後受訪，再被追問對幼兒園案的看法，是否會檢討相關人員的疏失或咎責時表示，一再跳針重申，不管發生在過去還是現在，不論是在法律層面或是在政策機制上，都會全面檢視整個過程，有需要檢討的地方會提出改進的方案。目前林奕華副市長正在督導社會局、教育局等相關局處全面的進行檢視，提出一個精進改革方案，避免未來類似的事情再次發生。

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媒體追問後續的檢討會不會有咎責懲處？蔣萬安避談，只強調先檢視整個環節、過程，不希望接下來有任何類似的事情再次發生，也不希望有任何幼兒性平的事件有漏接的情形。儘快讓整個過程能夠更加的完備。不論是從程序、機制、制度面、法律層面，都會檢視，有需要會提出具體的建議。

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