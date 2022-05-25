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    國民黨提名謝國樑選基隆市長 民進黨：有信心延續綠色執政

    民進黨可望徵召立委蔡適應參選基隆市長。（記者盧賢秀攝）

    民進黨可望徵召立委蔡適應參選基隆市長。（記者盧賢秀攝）

    2022/05/25 17:47

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕國民黨今天徵召前立委謝國樑參選基隆市長，民進黨基隆市黨部主委蘇仁和表示「意料中事」，民進黨中央近期就會公布提名立委蔡適應，他認為蔡適應表現良好，有信心基隆繼續綠色執政。

    對於國民黨徵召謝國樑，蔡適應陣營沒有回應。市黨部主委蘇仁和說，提名謝國樑是「意料中事」，黨中央下個月也會通過提名立委蔡適應，除了蔡適應在立法院表現很好，市長林右昌這8年來為基隆也打下良好基礎，施政滿意度1年比1年好，唯有繼續綠色執政，才能延續林右昌的施政。

    無黨籍擬參選人黃希賢則恭喜謝國樑獲得徵召，希望國民黨這次能真正為市民做出一番作為，他認為國民黨執政時沒有好好支持基隆建設，在基隆人口最多、港口紅利也最多的時候，卻沒有盡心盡力改造基隆改造，錯過了這段「黃金時期」。

    黃希賢也不忘酸國民黨，除在基隆徵召外，桃園也採徵召，但從桃園之亂可發現，國民黨中央對基層一樣不重視，更是聽不見基層的聲音，百年老店、一成不變，對於8年前對徵召落跑、4年前都喊不碰政治的家族，不僅是黨或在基隆最需要他的時候，放棄了基隆，甚至一度離開台灣，如今卻喊著要選，這樣的徵召提名真是「高招、有遠見啊」。

    黃希賢表示，基隆需要的是苦民所苦、愛民如傷、不分黨派、只為民意的市長，而不要再是只為了黨意、只為了做官，或是為了地方派系及家族利益的權貴，這樣的政治人物，市民真的已經受夠了、厭煩了。

    民眾黨不分區立委邱臣遠對是否參選基隆市長至今仍未鬆口，他表示，針對國民黨通過提名謝國樑為市長參選人，在意料之中，給予祝福。在最新政黨認同度民調，藍綠持續下跌，只有民眾黨成長7.7%，中間選民希望有新的力量。

    無黨籍擬參選人黃希賢恭喜謝國樑獲國民黨徵召。（黃希賢提供）

    無黨籍擬參選人黃希賢恭喜謝國樑獲國民黨徵召。（黃希賢提供）

    民眾黨立委邱臣遠動作頻頻。（記者盧賢秀攝）

    民眾黨立委邱臣遠動作頻頻。（記者盧賢秀攝）

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