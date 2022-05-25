為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    國民黨徵召參選基隆市長 謝國樑︰打造世代共榮的台灣頭

    國民黨25日舉行中常會，通過提名前立委謝國樑參選基隆市長。（記者羅沛德攝）

    國民黨25日舉行中常會，通過提名前立委謝國樑參選基隆市長。（記者羅沛德攝）

    2022/05/25 16:01

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕國民黨中常會今天徵召基隆市前立委謝國樑參選基隆市長，謝國樑指出，相信自己有能力可以大幅度的改變基隆，讓基隆成為一個世代共榮的台灣頭。

    謝國樑表示，基隆在下一個階段需要不同的改變，過去基隆的外出就業率是全國第一，基隆市需要大力提升在地就業，未來將以「引進產業，創造就業，關懷弱勢」3大面向進行，會將基隆打造成為北台灣最新的一個重點就業基地。

    最近幾年，謝國樑以「小愛爸爸」身分投身公益活動，主張打造友愛城市。謝國樑表示，過去的40多年，在基隆成長、唸書，再到海外求學、深造，學成回台灣貢獻，創辦電子券商，從政擔任立委，誓死力阻深澳卸煤碼頭、捍衛海洋，為基隆通勤族爭取台鐵基北直達車、9026客運等分散發車，都是希望讓基隆更好。他投入公益將近4年的時間，希望能貢獻過去企業經營的經驗，替基隆帶來更多發展的機會，用創新思維，替下一代創造新未來。

    目前民進黨基隆市長的部分也決定用徵召，各界看好立委蔡適應；此外，前國民黨基隆市主委黃希賢以無黨籍身分參選；民眾黨的立委邱臣遠也有意角逐市長之位。

    國民黨今天徵召前立委謝國樑參選基隆市長。（記者盧賢秀攝）

    國民黨今天徵召前立委謝國樑參選基隆市長。（記者盧賢秀攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    國民黨中常會今提名台北市、基隆市、南投縣長選舉
    2022/05/25 09:47

    國民黨中常會今提名台北市、基隆市、南投縣長選舉
    政見喊發「染疫慰問金」 謝國樑開直播坦承緩不濟急
    2022/05/14 21:00

    政見喊發「染疫慰問金」 謝國樑開直播坦承緩不濟急

    富蘭克林：通膨+升息環境下的基金解方
    基隆確診發1萬 謝國樑選舉支票惹議
    2022/05/14 05:30

    基隆確診發1萬 謝國樑選舉支票惹議
    前國民黨立委謝國樑 今早臉書直播宣告確診
    2022/05/09 10:50

    前國民黨立委謝國樑 今早臉書直播宣告確診

    通膨時代的資產門神
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播