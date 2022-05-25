國民黨徵召參選基隆市長 謝國樑︰打造世代共榮的台灣頭

國民黨25日舉行中常會，通過提名前立委謝國樑參選基隆市長。（記者羅沛德攝）

2022/05/25 16:01

〔記者盧賢秀／基隆報導〕國民黨中常會今天徵召基隆市前立委謝國樑參選基隆市長，謝國樑指出，相信自己有能力可以大幅度的改變基隆，讓基隆成為一個世代共榮的台灣頭。

謝國樑表示，基隆在下一個階段需要不同的改變，過去基隆的外出就業率是全國第一，基隆市需要大力提升在地就業，未來將以「引進產業，創造就業，關懷弱勢」3大面向進行，會將基隆打造成為北台灣最新的一個重點就業基地。

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最近幾年，謝國樑以「小愛爸爸」身分投身公益活動，主張打造友愛城市。謝國樑表示，過去的40多年，在基隆成長、唸書，再到海外求學、深造，學成回台灣貢獻，創辦電子券商，從政擔任立委，誓死力阻深澳卸煤碼頭、捍衛海洋，為基隆通勤族爭取台鐵基北直達車、9026客運等分散發車，都是希望讓基隆更好。他投入公益將近4年的時間，希望能貢獻過去企業經營的經驗，替基隆帶來更多發展的機會，用創新思維，替下一代創造新未來。

目前民進黨基隆市長的部分也決定用徵召，各界看好立委蔡適應；此外，前國民黨基隆市主委黃希賢以無黨籍身分參選；民眾黨的立委邱臣遠也有意角逐市長之位。

國民黨今天徵召前立委謝國樑參選基隆市長。（記者盧賢秀攝）

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