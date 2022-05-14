基隆確診發1萬 謝國樑選舉支票惹議

謝國樑日前開臉書直播，對外告知他自己確診。 （取自謝國樑臉書）

2022/05/14 05:30

民進黨立委批期約賄選擦邊球

〔記者施曉光、謝君臨、俞肇福／綜合報導〕即將獲得國民黨提名參選基隆市長的前立委謝國樑昨日接受廣播節目專訪指出，如果未來當選市長，他將編列預算發放染疫慰問金，基隆市民只要確診，就發一萬元，死亡再發三十萬元，並回溯適用。

對於謝國樑開出的競選支票，民進黨立委吳秉叡批評，這樣的「政見」不好，一來議會還沒過，若未來不過，不就是騙票？還是謝自己要發？二來勢必排擠地方建設經費。

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至於是否涉及期約賄選，吳秉叡說：「這個遊走在灰色地帶」，但這樣的行為不好，應該讓基隆市民知道這樣他們的財政受得了嗎？民進黨立委莊瑞雄則說，這算是期約賄選的擦邊球，應該問國民黨主席朱立倫，其他縣市是否也列為統一政見。

謝︰當選後政策 仍須議會通過執行

謝國樑晚間則在臉書補充說，「染疫慰問金」不是現在就發放，是他當選市長後要推動的政策。至於「染疫慰問金」發放方式、規模範圍、預算編列等，還需要未來市政府及市議會來訂定及審議；程序上也必須等到下一屆市議會通過，才能開始執行。

謝國樑昨受訪時指出，未來當選市長，將編列預算發放染疫慰問金，很多基隆市民的家庭經濟支柱受疫情影響，因此慰問金發放對象，會以公、勞保投保者為優先發放對象。他認為，目前中央政府只給確診死亡者補助十萬元，很沒有同理心。

他強調，基隆市的疫情非常嚴重，他身邊有非常多親友陸續染疫，基隆市對於中重症的醫療資源有限，希望中央政府有更多醫療資源來支援基隆市。

謝國樑指出，他本週一喉嚨痛，自己快篩發現陽性，二天後收到PCR確診結果，目前就把自己關在家裡。主持人詢問是否有拿到新冠藥物？他說，只收到一通簡訊通知確診，有關單位沒有提供藥物，他都是自行備藥，現在他除了喉嚨痛，呼吸也很急促，家人幫忙買一台血氧機，現在就是要靠自己，因為醫療人員都很辛苦。

對於市長選舉，謝國樑指出，國民黨過一陣子就會提名他，由於他與台北市長參選人蔣萬安都染疫，所以才延後提名，未來他會與台北市及其他縣市參選人一起提名。

他還說，基隆市在區域上與台北市、新北市緊密關聯，未來他會與蔣萬安及新北市長侯友宜，一起合作提出共同議題與願景。

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