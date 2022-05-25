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    美國務院重申助台自衛 吳釗燮籲國際支持

    外交部長吳釗燮表示，保衛台灣是自己的責任，但需要國際支持，提供必要手段以自我防衛。（資料照）

    外交部長吳釗燮表示，保衛台灣是自己的責任，但需要國際支持，提供必要手段以自我防衛。（資料照）

    2022/05/25 08:18

    〔中央社〕美國國務院重申將持續信守台灣關係法承諾，確保台灣自衛。外交部長吳釗燮在今天刊出的美媒訪問中表示，保衛台灣是自己的責任，但需要國際支持，提供必要手段以自我防衛。

    美國總統拜登（Joe Biden）日前表示，若中國對台動武，美方願軍事捍衛台灣。拜登事後重申，美方對台戰略模糊政策並未改變。

    美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）今天在媒體簡報中再次重申拜登的談話指出，美國對台政策不變，仍致力於支持台海和平穩定，並確保不會片面改變現狀。美方的一個中國政策與對台海和平穩定的承諾依然存在，美方依據台灣關係法承諾為台灣提供自我防衛的軍事手段。

    美國全國公共電台（NPR）今天刊登吳釗燮上週接受訪問的報導。吳釗燮表示，台灣政府將擷取烏克蘭的技巧以抵禦更強大的敵人，台灣軍隊將利用國際支持、不對稱作戰與大規模動員以進行戰鬥，「保衛台灣是我們自己的責任」，但台灣需要國際支持，大聲疾呼對台灣的支持，並為台灣提供必要的手段以保護自己。

    吳釗燮強調，台灣期望避免戰爭，也將維持現狀，不尋求形式上的獨立。但若發生衝突，會學習烏克蘭對抗俄羅斯的經驗戰術。

    他表示，台灣正對烏克蘭戰爭進行嚴肅的內部討論，烏克蘭的成功策略之一就是不對稱戰力，台灣正在學習，也希望與美方進一步討論。台灣十分關注烏克蘭對民眾的大規模動員，這也是台灣想要學習的地方。

    雖然不願細談，但吳釗燮表示，美台雙方一直密切合作，台灣在與美軍的共同合作受益匪淺。他說，在關注中國時，美台持續進行「非常高階的國安討論」。

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