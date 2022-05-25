華爾街日報社論：台灣是經濟強權 應納入IPEF

美國總統拜登宣布啟動印太經濟架構，台灣未被納入首輪名單，外交部長吳釗燮表示，台灣會繼續爭取參加印太經濟架構。（記者李欣芳攝）

2022/05/25 05:30

〔編譯管淑平、記者李欣芳／綜合報導〕美國總統拜登廿三日宣布啟動美國主導的「印太經濟架構」（IPEF），但未將台灣納入創始會員國。對此，華爾街日報社論以拜登當天看似口誤說出美國會軍事防衛台灣為對比，指出拜登決定不將台灣納入IPEF，才是更大的錯誤。

華爾街日報社論以「拜登真正的台灣錯誤」為題，指出印太經濟架構顯然旨在抗衡中國崛起的經濟影響力，若美國試圖展現對印太地區的投入，就沒道理將台灣排除在外；台灣是經濟強權，台灣的參與可強化任何貿易或供應鏈協議。

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社論指出，白宮國家安全顧問蘇利文迴避為何排除台灣的問題，僅表示美國打算「在未來幾天、幾週內，在貿易和經濟事務上與台灣更深入地往來」。此舉令人歡迎，但仍不是排除台北的理由。此外，IPEF整體缺乏企圖心也令人感到失望，包括該倡議不涉及有助於世界經濟的削減關稅或貿易障礙等。

社論認為，整體而言，印太經濟架構凸顯美國放棄前總統歐巴馬提倡的「跨太平洋夥伴關係協定」（TPP）所犯的錯誤：前任總統川普退出TPP，拜登也沒有意願重新加入，這個錯誤已經讓中國利用自己的區域貿易協定，為亞洲制定貿易規範。這份新的經濟架構試圖讓美國重返印太，但要重建美國在這塊全世界經濟成長最快速地區的領導地位，還有一段漫長的路要走。

美國總統拜登前天宣布啟動印太經濟架構，台灣未被納入首輪名單。行政院長蘇貞昌與外交部長吳釗燮昨出席二○二二年全球合作暨訓練架構（GCTF）終止性別暴力國際研討會開幕式。吳釗燮受訪表示，期待行政院政務委員鄧振中與美國貿易代表戴琪團隊後續的密切磋商，深化台美經貿關係，我政府後續將爭取在第二輪名單中加入。

行政院長蘇貞昌也說，台灣的經貿實力不容忽視，台美的關係非常緊密，從拜登總統大力支持台灣的發言可見一斑，台美貿易經由磋商，都會有更進一步密切的合作。

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