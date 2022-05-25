立陶宛 盧森堡 捷克 WHA首次為台發聲

立陶宛衛生部長杜爾基斯於WHA發言呼籲，應邀請台灣以觀察員身分參加大會，並讓台灣有意義地參與世衛的所有論壇及機制。（取自WHO直播）

2022/05/25 05:30

〔記者呂伊萱、李欣芳、羅綺／台北報導〕第七十五屆世衛大會（WHA）進行中，在發言環節，美、英、德、法、日等十餘國紛紛表達支持台灣參與立場；其中立陶宛、盧森堡和捷克均首次點名聲援台灣。捷克熱情表示，「全力支持台灣獲得大會觀察員地位」。

立陶宛衛生部長杜爾基斯廿三日發言時強調多邊主義原則的重要性，呼籲邀請台灣以觀察員身分參加WHA，以及讓台灣進一步有意義地參與世衛組織（WHO）的所有論壇及機制。盧森堡副首相兼衛生部長萊納特表示，為讓公衛此重要議題更具包容性，WHO應善用所有相關人士的專業知識，尤其應促使台灣能以觀察員身分參與該組織的技術會議。

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捷克代表在大會第三日發言時強調，不應遺漏任何人，在與COVID-19的奮戰中，所有人都必須參與其中，「這也是捷克全力支持台灣獲得大會觀察員地位的原因」。捷克也在此次會議期間，和台灣代表團召開場外雙邊會議。捷克衛生部會後表示，捷克支持台灣在大會爭取觀察員地位的努力，「我們團結一起，我們喜歡捷克和台灣的友誼」。

日本厚生勞動大臣後藤茂之說，我們應該提到各區域成功抗疫的例子，來保證公共衛生的應對，比如說台灣。我們不應該創造任何地理上的空白，不遺漏任何人。

另，各國廿三日發言告一段落後，中國要求行使答辯權，點名當日發言挺台的美英等十國，再次老調重彈「一中原則」，以及謊稱「中國中央政府妥善安排台灣地區參與全球衛生事務」等。

外交部長吳釗燮昨受訪時反擊指出，台灣今年無法參加WHA的唯一原因就是中國。中國聲稱照顧台灣民眾權益，但這是大家都知道的謊話，甚至中國也宣稱可以代表台灣參加國際組織的國際活動，而這也是謊話，因為只有台灣民主選出的政府，才有權利在世界上替台灣發言。

總統蔡英文昨日前往台北榮民總醫院視察，會中她表示，非常遺憾今年WHA再次將台灣拒之門外，但WHO的作法不會動搖台灣參與國際的決心。

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