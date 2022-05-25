拜登保台承諾 美媒：少了點模糊 多了點戰略

美國總統拜登24日在日本東京參與「四方安全對話」（QUAD）領袖峰會。（路透）

2022/05/25 05:30

〔編譯孫宇青、駐日特派員林翠儀／綜合報導〕美國總統拜登訪問日本期間再次表明「美軍保台」立場，使美國對台「戰略模糊」政策再次受到議論。美國學者認為，拜登三番兩次的挺台發言已非口誤，而是表達真正想法；也有學者指控拜登所言導致美國政策更顯混亂，在沒有對台實際安全保證下，反而容易刺激中國犯台。

美國總統拜登在廿三日美日領袖峰會聯合記者會上被問及台灣有事之際，美國是否會軍事介入時，明確回答「YES（會），這是我們的承諾」。不過，白宮隨即出面強調，「台灣政策未變」。

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拜登再稱 對台政策完全沒變

拜登廿四日出席日美印澳「四方安全對話」峰會，在日本首相官邸被記者團要求說明昨天的發言。被問及美國對台「戰略模糊」政策是否已改變時，表示「No」（沒有）。媒體追問，台灣若遭到攻擊時是否會出動美軍時，他則表示：「（對台）政策完全沒變，這件事昨天已說過了。」

「華盛頓郵報」社論指出，雖不知拜登為何這麼說，但此舉不會引發危機，相反地或許還有些助益，是少了點模糊，多了點戰略，與日本東京大學教授松田康博的看法接近。社論說，拜登其實並未明確結束戰略模糊策略，但在他多次影射美國有責任保衛台灣，白宮又隨即否認的過程中，給北京在出兵攻台前必須三思的理由。

專家：白宮澄清 可能是整體計畫一環

美國智庫「布魯金斯研究所」國防和外交政策專家歐漢倫指出，拜登在台灣議題上幾乎沒有「戰略模糊」，「讓人覺得他是發自內心這麼說」。大西洋理事會安全專家克羅尼格則認為，雖然白宮隨即澄清拜登說法，但這可能是美方「整體計畫」的一環，「不管如何，你都已經聽到美國總統說了三次他會捍衛台灣」。

然而，「德國馬歇爾基金會」亞洲計畫主任葛來儀認為，拜登的言論可能造成反效果，「儘管目標正確，但政策渾沌不明可能削弱對中威懾力，導致美國一直企圖避免的攻擊行動發生」。

前美國東亞暨太平洋事務助理國務卿羅素也說，拜登的信念很清楚，美國應該回應中國侵台行為，但他在實際作法、美國對台防禦承諾上的立場仍模稜兩可。

「傳統基金會」資深研究員成斌則警告，若華府打算捨棄「戰略模糊」，最好不要拖延，否則北京可能會搶在華府作出正式聲明前，對台採取行動。

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