中國引聯大二七五八 決議卡台 我將加強反擊

我國友邦史瓦帝尼衛生部長恩蔻希（左）23日在WHA大會為台灣仗義執言，強調聯大第2758號決議並未允許中國代表台灣。美國衛生部全球事務助理部長培斯（右）坐在一旁關注其發言。（台灣醫界聯盟基金會擷取自WHA視訊）

2022/05/25 05:30

〔記者李欣芳／台北報導〕中國在世界衛生大會（WHA）等國際組織引用一九七一年聯合國大會通過的第二七五八號決議，宣稱依聯大決議遵循一中原則，台灣是中國的一部分。據悉，我政府意識到台灣遭中國打壓問題的嚴重性，國安會及相關部會曾研議此事，未來將加強反駁中國的論點。

我友邦首度直指中國錯誤引用

知情官員昨指出，中國刻意曲解聯大第二七五八號決議，使這項決議成為台灣加入各國際組織的最大障礙，政府必須駁斥並強調，依聯大這項決議，並無中國代表台灣的問題。

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台灣醫界聯盟基金會執行長林世嘉昨指出，WHA前天討論台灣是否參與世衛組織時，我友邦史瓦帝尼衛生部長恩蔻希指出，依聯大第二七五八號決議，並未允許中國代表台灣。在恩蔻希發言聲援台灣時，美國衛生部全球事務助理部長培斯特別坐在一旁，近距離緊盯恩蔻希發言，眼神非常明顯，顯示美方相當在意中國錯誤援引二七五八號決議打壓台灣。

林世嘉說，這是我友邦首度明確挑戰中國錯誤引用聯大二七五八號決議，是一個突破點。史瓦帝尼代表也點出中國與世衛組織有否決台灣參與的密約，未來我政府應在各國際場合加強論述反擊中國引用二七五八號決議以訛傳訛，強調台灣並非中國的一部分，不能低調以對或避談；尤其台灣要加入各國際組織，聯大二七五八號決議都是擋住台灣的大石頭，一定要搬開。

聯大第二七五八號決議指出，「決定恢復中華人民共和國的所有權利，承認其政府的代表是中國駐聯合國的唯一合法代表，並立刻將蔣介石的代表從其在聯合國與所有附屬組織非法佔有的席位逐出」。根據這項決議，聯合國承認中國的代表權，但並未提及中國代表台灣。

據悉，美國政府過去也曾批評中國援引二七五八號決議打壓台灣的國際參與。我國安會及相關部會也曾開會研議破解之道，但因涉及敏感的兩岸角力議題，政府持續審慎評估。知情官員表示，面對中國刻意曲解聯大二七五八決議，政府有所處理並予以反擊，並沒有避談此事或低調以對的問題，外交部未來也會加強駁斥。

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