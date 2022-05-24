拜登願出兵保台 美防長：對台政策並未改變

美國國防部長奧斯汀23日表示，美國對台政策並未改變。（法新社）

2022/05/24 05:27

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國總統拜登23日在美日高峰會後的記者會上回應記者提問時表示，若中國武力犯台，美國將動用武力防衛台灣，引發各方矚目。白宮隨後表示，美國對台政策並未改變。美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）也說，美國協助台灣自衛的政策並未改變。

拜登是在與日本首相岸田文雄會談的聯合記者會上，被記者問到一旦台灣遭受中國武力攻擊，美國是否會保衛台灣時，給予肯定的回應「Yes」。路透報導，拜登此言似乎已背離美國目前所謂的「戰略模糊」政策。

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奧斯汀是在五角大廈與40多國防務首長召開視訊會議，更新各國軍援烏克蘭的最新清單，召開記者會向外界說明時，被記者問到對拜登前述發言的看法。他說，「正如總統所說，我們的『一個中國』政策沒有改變。他重申了這一政策以及我們對台灣海峽和平與穩定的承諾。他還強調了我們根據『台灣關係法』做出的承諾，即協助提供台灣自衛的手段。因此，我們的政策沒有改變。」

白宮在拜登發表前述言論後，隨即試圖加以澄清。白宮給媒體一份聲明說：「正如總統所言，我們的政策沒有改變。他重申了我們的一個中國政策及對台海和平穩定的承諾，還重申根據台灣關係法提供台灣軍事手段以自我防衛的承諾。」

拜登去年10月就在接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時，也曾針對台灣一旦遭受攻擊，美國將做出何種回應的提問，發表類似言論。當時白宮事後也澄清，拜登並未宣布美方政策有任何改變。

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