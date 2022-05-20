不只怒退國民黨群組！ 桃園議長邱奕勝請人打包市黨部物品

身兼桃園市黨部主委的桃園市議會議長邱奕勝（右）退出國民黨各群組，今天也致電市黨部人員幫他「整理一下在黨部的東西」。（資料照）

2022/05/20 21:14

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕國民黨中常會突襲提名前行政院長張善政參選桃園市長，引起黨內譁然，身兼桃園市黨部主委的桃園市議會議長邱奕勝憤而退出黨中央、地方黨部群組。據透露，邱奕勝此舉均因不滿朱立倫行事，讓他無法面對已備戰選舉的黨籍立委呂玉玲、前台北市議員羅智強，兩人談話時，邱奕勝語氣顯得相當無奈。

國民黨中央突襲徵召張善政參選桃園市長，身為中常委的邱奕勝事先未獲徵詢，還是開會前2小時才接到黨主席朱立倫致電告知，讓他措手不及，怒退黨部黨務相關群組，昨天也未現身議會，議會人員低調說︰「議長人不太舒服，沒來。」今天輪到邱奕勝主持議事，但他告假也未現身議會，委由桃園市議員呂淑真主持，議會人員則說，「議長外出訪友，這幾天都不會到議會。」

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某議員直言，朱立倫唯一的錯誤就是沒有跟議長溝通，害議長措手不及，昨天參加公祭遇到議長，詢問他怎麼全部都退出群組？議長回說，「朱立倫做事讓他沒有辦法跟其他兩個人交代」、「現在讓我怎麼處理、面對」？這名議員接著問，以後還要不要加入群組，還是過幾天再請議長加入？邱奕勝則只是笑笑，沒有回應。

另外，邱奕勝因為拚年底市議員選舉，目前向市黨部請假參選，今天他致電市黨部人員幫他「整理一下在黨部的東西」。桃園市議員梁為超說，議長目前還未請辭，認為議長退黨的機會不大，在地的基層黨員也都希望議長能帶領大家一同打好年底選戰。

至於國民黨中常會後，朱立倫子弟兵、國民黨副秘書長江俊霆陸續協助聯繫黨籍市議員，表達張善政盼會面意願。有議員說，沒有接到電話，但有接到的話也會拒絕，除非張善政直接到服務處，兩人如果有碰到，畢竟是客人，會請他坐下喝杯茶；也有議員說，有接到電話，但現在大家心情都很不好，還需要時間沉澱，不會接受碰面。

桃園市議長邱奕勝今天在臉書發出「心若清淨，風奈我何，不染塵埃，清風自來」，表達近日心情。（取自桃園市議長邱奕勝臉書粉絲專頁）

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