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    天涯海角都要找到議長好好談 萬美玲：時間不會自然弭平

    立委萬美玲表示，若四分五裂個人表現再好也沒有用，解鈴還須繫鈴人，朱立倫整合地方意見領袖的速度要快，天涯海角都要找到議長。（資料照）

    立委萬美玲表示，若四分五裂個人表現再好也沒有用，解鈴還須繫鈴人，朱立倫整合地方意見領袖的速度要快，天涯海角都要找到議長。（資料照）

    2022/05/20 14:25

    〔記者陳昀／台北報導〕國民黨主席朱立倫突襲提名前行政院長張善政參選桃園市長，引發地方強烈反彈，不僅議長邱奕勝怒退群組、多位市議員也傳出「拒見」黨中央及張善政。立委萬美玲表示，若四分五裂個人表現再好也沒有用，解鈴還須繫鈴人，朱立倫整合地方意見領袖的速度要快，天涯海角都要找到議長，拿出誠意好好談，絕對沒有自然而然、放著不管讓時間弭平就會好這件事。

    萬美玲今接受廣播專訪時表示，這件事非常離譜、時間點也令人錯愕，邱奕勝是地方的大家長、有一定影響力，黨中央在提名這件事沒有尊重他，他心裡一定不舒服，邱同時也是國民黨桃園市黨部主委，後續還需要借重其力量操盤，前端卻不夠尊重，議長這次應該真的是不高興。

    對於黨中央認為時間還早、會自然弭平傷痕？萬美玲直言，不可能有自然這件事，要去努力，黨中央整合地方意見領袖的腳步要快，根據最新民調，包含羅智強、呂玉玲、魯明哲和她本人都贏民進黨人選，代表藍軍在桃園很有優勢，但若四分五裂，個人表現再好也沒有用，這是團隊戰，主席要拿出大智慧，說自然而然會好，是絕對不可能的。

    萬美玲說，她和在地幾位立委都是當天中午接到電話，他們自己沒有關係，但黨中央似乎不該用一樣的方式打連邱奕勝，即便擔憂消息走漏，朱立倫大可當天上午先去拜訪議長本人，畢竟「見面三分情」，如果事前沒做到，現在無論天涯海角都要找到議長好好談談，否則張善政這兩天想到地方拜訪，有些議員自己不能接受、有些因為「老大」（指議長）不開心，誰會跟張碰面？讓張承受這些責難也挺辛苦的。

    萬美玲說，藍營對選情不要這麼悲觀，無論如何還是要往前走，但解鈴還須繫鈴人，朱立倫出國前最重要的就是把這件事做好，主席要拿出誠意，好好跟議長、立委及意見領袖溝通，只要主席願意，相信議長會顧全大局，只要主席善加處理，玉玲姊姊是個很nice的人，相信她不會脫黨參選。

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