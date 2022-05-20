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    盼朱立倫加速整合 萬美玲：我跟魯全力輔選沒問題

    國民黨主席朱立倫突襲提名前行政院長張善政參選桃園市長，卻因事前未溝通引發地方不滿。（資料照）

    國民黨主席朱立倫突襲提名前行政院長張善政參選桃園市長，卻因事前未溝通引發地方不滿。（資料照）

    2022/05/20 11:37

    〔記者陳昀／台北報導〕國民黨主席朱立倫突襲提名前行政院長張善政參選桃園市長，卻因事前未溝通引發地方不滿，國民黨立委呂玉玲直斥刻意隱瞞、無法接受，外傳桃園市議會國民黨團已發動「拒見」張善政。國民黨立委萬美玲今受訪表示，希望朱立倫趕快釋出善意整合，「我跟魯明哲是全力輔選，沒有問題」。

    萬美玲上午在國民黨團記者會後接受媒體聯訪，對於桃園「新選風連線」公布委託TVBS所做的桃園市長民調，顯示前台北市議員羅智強第一，萬美玲表示，這證明羅智強的努力受到肯定，但其他在地立委也同時贏過民進黨的可能人選陳時中、鄭運鵬，證明只要團結，年底這一仗國民黨一定會贏。

    萬美玲也表示，大家不是拒絕張善政這個人選，而是消息來得太突然，需要一點時間沈澱，黨中央應該有更多溝通協調，這樣後面的協調整合就不用下加倍的功伕，無論是議長邱奕勝或羅智強、呂玉玲等地方戰將，希望朱主席趕快釋出善意整合，才有助於張善政未來的選情。

    被問及張善政有無聯繫，萬美玲透露，張善政昨天有打電話通知要拜訪，自己因為立院忙碌，請他先拜訪議長及呂玉玲、羅智強等檯面上已表態的參選人，先跟他們溝通好意見，「我跟魯明哲是全力輔選沒有問題。」

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