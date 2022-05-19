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    突襲提名張善政 國民黨南市藍議員蔡育輝要「朱立倫下台謝罪」

    不滿國民黨突襲式徵召張善政參選下屆桃園市長，悖離民主，台南市國民黨議員蔡育輝今天要求黨主席朱立倫下台。（蔡育輝服務處提供）

    不滿國民黨突襲式徵召張善政參選下屆桃園市長，悖離民主，台南市國民黨議員蔡育輝今天要求黨主席朱立倫下台。（蔡育輝服務處提供）

    2022/05/19 12:29

    〔記者楊金城／台南報導〕國民黨突襲式宣布徵召張善政參選下屆桃園市長，讓國民黨人感到錯愕。台南市國民黨議員蔡育輝今天（19日）說，他個人對張善政沒有意見，但黨主席朱立倫不以初選定人選，破壞民主機制的作法，辜負支持者對國民黨的期望，他要求朱立倫應下台謝罪。

    曾為羅智強抱不平的蔡育輝指出，他向來主張「協調不成就辦初選」，既然爭取國民黨提名參選市長者眾，理應在協調不成之下，透過黨內初選的民主機制去決定人選，才能讓輸的人心服，贏的人更有尊嚴，帶著光榮感去取得最終的勝選。

    蔡育輝指出，國民黨從早期的威權走向民主，反觀民進黨卻正從民主走向威權，傳聞衛福部長陳時中可能空降桃園市參選，面對民進黨的「威權」及「強勢」，朱立倫更應展現國民黨的「自由民主」形象，但他徵召張善政作法，實有悖民主機制，有違國人對國民黨的期待。

    蔡育輝說，國民黨有機會在桃園市重回執政，基本盤卻不是「藍大於綠」的局面，但是「好好鳖刣到屎流！」對於桃園市長提名之爭，朱立倫未廣納民意，獨自徵召張善政參選，恐怕年底桃園市長選舉依舊是以「分裂的國民黨vs團結的民進黨」，朱立倫應下台謝罪。

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