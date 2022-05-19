評馬韓對張善政「祝福不背書」 黃暐瀚嘆：藍營可能「全台失火」

國民黨中常會昨日通過徵召前行政院長張善政（圖右）參選桃園市長。（資料照）

2022/05/19 19:27

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨昨（18日）閃電徵召前行政院長張善政參選桃園市長，不僅引發黨內譁然，也讓為選桃園市長而辭去北市議員的羅智強落得一場空。對此，資深媒體人黃暐瀚直言，馬韓若真的「聯合推薦」張善政，就不會只是發聲明「祝福」，他更點出藍營這局要輸的，可能不只桃園，而是「全台失火」。

黃暐瀚今日在臉書以「桃園這局、沒有贏家」為題發文表示，對比他先前評論羅智強要參選桃園市長的「政治格、在地淵源、地方經營以及民調」等4個指標，他認為國民黨突然提名的張善政，很難比羅智強在桃園還要強，「不但沒有更強，反而可能更弱」。

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黃暐瀚認為，在50天前宣布要參選的羅智強，只是為難了「黨中央」，並未「直接得罪」地方，但現在國民黨提名張善政，不但立委呂玉玲嗆不能接受，「不排除任何動作」，連桃園市議長邱奕勝都翻臉退群，拒絕出席中常會，再加上已遷戶籍、買房子、辭議員的羅智強，還有「全台強粉們」的反撲，藍營這局要輸的，可能不只桃園，而是「全台失火」。

針對所謂「朱馬韓」聯盟，黃暐瀚認為只是一種「說法」，他指出，前總統馬英九與前高雄市長韓國瑜若真的「聯合推薦」，就不會只是發聲明「祝福」，而是會出現在昨天的中常會會場，一起振臂高呼「桃園凍蒜，國民黨加油」；張善政當過馬政府時期的行政院長，也當過韓國瑜的總統選舉副手，要馬韓「不祝福」，那是不可能的。

「除了祝福，也沒有更多。」黃暐瀚指出，馬韓都強調，是「前一天」才收到電話告知，這說法等同是拒絕幫「共推」兩字背書。

黃暐瀚也說，他仍願意相信朱立倫想贏桃園的決心，「但朱立倫心裡想贏，嘴上想贏，這做法，能不能贏？卻得打上一個問號」；他更不解地說，民進黨都還沒決定人選，羅智強也正在逐漸上升，呂玉玲又手握486份里長連署支持，國民黨中央究竟是什麼理由，非得在這個時候突然光速徵召提名張善政？

最後黃暐瀚分析，國民黨若在桃園真的勝選，朱立倫今日一切辱罵都將變「承擔」，但萬一桃園選輸，全台也跟著大敗，將面臨正港「魚死網破」；眼前，朱立倫傷、呂玉玲氣、羅智強錯愕、邱奕勝退群、馬韓「祝福不背書」，連張善政都不受地方期待，「輸家」確實尚未出現，但此刻放眼看去，找不到一個「贏家」。

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