駁桃園「藍白合」 賴香伶擬向羅智強請益

民眾黨立委、桃園市長參選人賴香伶。（記者楊丞彧攝）

2022/05/19 12:54

〔記者楊丞彧／台北報導〕國民黨昨（18日）閃電徵召前行政院長張善政參選桃園市長，為地方選情投下震撼彈。民眾黨桃園市長參選人賴香伶今（19日）表示，她是第一個出線的桃園市長參選人，在桃園沒聽過要「藍白合」這件事。至於先前積極投入備戰桃園市長選戰的國民黨前台北市議員羅智強，她有機會會向他請益「桃園行腳」的想法以及選戰策略。

對於張善政說決定接受徵召的理由是因「快篩之亂」，賴香伶對此回應，疫情期間政府難免有做得不足之處，但張善政作為擔任過過閣揆的參選人，應以當過行政院長的角度出發理性分析，指出哪邊做得不夠周延，而沒必要用情緒性跟簡單化的發言，把第一線醫護的努力以及辛勞都抹煞，也不應以疫情作為參選的起手式。

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賴香伶強調，她是最先出線的參選人，而桃園正在轉型，對於桃園包括居住、交通、環境、教育等議題的需求，她也有充足的行政歷練。選舉要以政見爭取最多桃園市民的支持，希望這場選戰大家是以政見與政策藍圖擘畫桃園，沒必要在「初選之亂」造成口水多、紛爭多而模糊焦點。兩黨的人選遲遲無法決定，有很多個人利害或算計，算來算去並不是好的選舉風氣。

至於怎麼看市長人選究竟是在地或空降，賴香伶認為，空降與否不是真議題，真議題還是對桃園市民提出的願景，以及過去經驗資歷是否被選民所認可，重點還是在政治承諾。她舉例，林佳龍並非台中人，但當台中市長也當得不錯，或是朱立倫也曾擔任新北市長。不過，鄭運鵬的意見，她會作為參考。

至於會不會擔心被「藍白合」整合掉，賴香伶說，她是經過黨內初選到提名的整個完備制度出來的人選，在桃園沒聽說過「藍白合」這件事。至於羅智強與民眾黨主席、台北市長柯文哲關係親近，是否有意納入其勢力？賴香伶回應，羅智強跟柯文哲感情契合，會面可能就是送行和交流。羅智強頗具特色、爆發力也很強，有機會會跟他請益聊聊，請教「桃園行腳」的想法，以及選戰上的策略。

對於助理以無黨籍身分參選議員，並對決民眾黨提名之人選，賴香伶說她都支持。黨內很多年輕助理都希望爭取提名，但新政黨提名數不多，在充分了解溝通後，毅然決然以無黨籍身分參選。選戰中各有各的專長、角色、能力，在自己的從政路上為自己相信的理念認真投入，若能被選民肯定都祝福。

賴香伶說，民眾黨是年輕的政黨，有些處理方式還不周延，或經驗不足。而她會更努力，帶著黨內小雞往前走。

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