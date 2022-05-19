為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    轟徵召張善政「魚死網破」 秦慧珠︰朱立倫快補破網 否則很悲觀

    國民黨台北市議會黨團書記長、議員秦慧珠今表示，黨中央徵召張善政此舉形同「魚死網破」。（台北市議員秦慧珠提供）

    國民黨台北市議會黨團書記長、議員秦慧珠今表示，黨中央徵召張善政此舉形同「魚死網破」。（台北市議員秦慧珠提供）

    2022/05/19 14:54

    〔記者鄭名翔／台北報導〕國民黨中常會昨徵召前行政院長張善政參選下屆桃園市長，不僅引發黨內譁然，也讓為選桃園市長而辭去台北市議員的羅智強落得一場空；對此，國民黨台北市議會黨團書記長、議員秦慧珠今表示，黨中央此舉形同「魚死網破」，既心疼羅智強，也批黨中央作法無合理性，呼籲黨主席朱立倫「補破網」，否則國民黨這局「非常悲觀」。

    台北市議會證實羅智強辭職已於5月12日生效，儘管羅動作頻頻，但仍難動搖朱立倫意志，昨黨中常會通過徵召張善政並提名參選桃園市長，此舉令同樣已宣布參選的黨籍立委呂玉玲跳腳，羅智強也備受打擊，黨內批評聲浪不斷。

    秦慧珠指出，黨中央提名張善政不僅輿論譁然、地方也大為反彈，尤其等同宣判羅智強出局，更讓地方支持幹部失望，怒批黨中央作法形同「魚死網破」，恐難有完美結局。

    秦慧珠認為，過去黨聲稱會以科學方法民調、爭取地方支持等，才讓羅智強選擇孤注一擲，但如今全成泡影，不僅黨中央作法失當，更無法彰顯徵召張善政的合理性，呼籲朱立倫應「補破網」，張善政承接此難堪開局也有義務站出來修補關係，否則國民黨這局「非常悲觀」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    化解桃園徵召提名風暴 傳朱立倫、黃健庭近日安排疏通行程
    2022/05/19 13:09

    化解桃園徵召提名風暴 傳朱立倫、黃健庭近日安排疏通行程
    桃市長提名．藍營炸鍋》 國民黨突推張善政 呂玉玲嗆選到底
    2022/05/19 05:30

    桃市長提名．藍營炸鍋》 國民黨突推張善政 呂玉玲嗆選到底

    血糖不小心失控！隱形殺手找上門！
    朱立倫推張善政選桃園 林俊憲：偷襲提名害小強心累
    2022/05/18 19:25

    朱立倫推張善政選桃園 林俊憲：偷襲提名害小強心累
    國民黨徵召張善政 羅智強PO文：驚訝、錯愕、五味雜陳……
    2022/05/18 16:24

    國民黨徵召張善政 羅智強PO文：驚訝、錯愕、五味雜陳……

    LINE群瘋轉限時特惠 抗菌洗病毒就靠它
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播