轟徵召張善政「魚死網破」 秦慧珠︰朱立倫快補破網 否則很悲觀

國民黨台北市議會黨團書記長、議員秦慧珠今表示，黨中央徵召張善政此舉形同「魚死網破」。（台北市議員秦慧珠提供）

2022/05/19 14:54

〔記者鄭名翔／台北報導〕國民黨中常會昨徵召前行政院長張善政參選下屆桃園市長，不僅引發黨內譁然，也讓為選桃園市長而辭去台北市議員的羅智強落得一場空；對此，國民黨台北市議會黨團書記長、議員秦慧珠今表示，黨中央此舉形同「魚死網破」，既心疼羅智強，也批黨中央作法無合理性，呼籲黨主席朱立倫「補破網」，否則國民黨這局「非常悲觀」。

台北市議會證實羅智強辭職已於5月12日生效，儘管羅動作頻頻，但仍難動搖朱立倫意志，昨黨中常會通過徵召張善政並提名參選桃園市長，此舉令同樣已宣布參選的黨籍立委呂玉玲跳腳，羅智強也備受打擊，黨內批評聲浪不斷。

請繼續往下閱讀...

秦慧珠指出，黨中央提名張善政不僅輿論譁然、地方也大為反彈，尤其等同宣判羅智強出局，更讓地方支持幹部失望，怒批黨中央作法形同「魚死網破」，恐難有完美結局。

秦慧珠認為，過去黨聲稱會以科學方法民調、爭取地方支持等，才讓羅智強選擇孤注一擲，但如今全成泡影，不僅黨中央作法失當，更無法彰顯徵召張善政的合理性，呼籲朱立倫應「補破網」，張善政承接此難堪開局也有義務站出來修補關係，否則國民黨這局「非常悲觀」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法