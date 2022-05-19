接受徵召參選桃園市長？林智堅：防疫優先、不談選舉

總統蔡英文今天下午到新竹市進行防疫視察，對媒體詢問是否徵召新竹市長林智堅參選桃園市長蔡總統並未回答。（記者洪美秀攝）

2022/05/19 15:19

〔記者洪美秀／新竹報導〕總統蔡英文今天下午到新竹市居家關懷照護中心了解輕重症分流及民眾需求，市長林智堅稍早接受媒體訪問，對蔡總統在這波國內本土疫情爆發後首次到地方視察防疫情形，林智堅強調，新竹是台灣半導體重鎮，總統對新竹地區的疫情非常的關注，也非常在意。

媒體也藉機詢問蔡總統，是否可能徵召林智堅參選桃園市長？對此，蔡總統並未回答，就直接進入居家關懷照護中心。

請繼續往下閱讀...

由於國民黨在桃園市徵召前行政院長張善政參選，媒體也詢問林智堅是否有機會迎戰，對此，林智堅強調，此刻國人最關心是疫情，防疫優先，今天不談選舉。

林智堅說，面對疫情的衝擊，尤其是一線醫護人員、基層公務員都非常辛苦，蔡總統今天到竹市居家關懷照護中心，就是想要了解第一線同仁的作業，也要藉此給一線同仁鼓勵。

面對疫情就像球賽，上半場國人團結一致，中央地方攜手合作，成功守住並保持領先，因為國際疫情變化，我們與世界接軌，必須調整腳步、逐步開放，但病毒不會停下來、攻勢凌厲，比數拉近，到了現在九局下半是關鍵的時刻。

國人和地方政府是所謂的球員，站在球場上，總統、蘇院長、指揮中心是教練團，因應疫情來調度，只要中央地方攜手合作，相信可以守住最關鍵的半局，一定可以戰勝病毒，迎來大家脫下口罩，恢復正常生活。

新竹市長林智堅強調防疫優先、不談選舉。（記者洪美秀攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法