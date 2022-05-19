化解桃園徵召提名風暴 傳朱立倫、黃健庭近日安排疏通行程

國民黨主席朱立倫（右）與秘書長黃健庭（左）將前往桃園化解提名張善政風暴。 （資料照）

2022/05/19 13:09

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨昨日通過徵召前行政院長張善政參選桃園市長，引發茶壺裡的風暴，為撫平地方反彈聲浪，黨內人士指出，黨主席朱立倫、秘書長黃健庭近日都會安排桃園地方溝通行程，畢竟原本很多人已有特定支持對象，安撫這些人的情緒是當前要務。

由於張善政是朱立倫的欽點選將，對於欠缺選舉經驗以及組織經營實力的張善政，未來黨中央要如何協助打贏選戰？黨內人士指出，有關未來的輔選具體方案與作為，要等23日召開中央工作會議時才會出來。

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據指出，黨中央應會協助張善政從頭打腳，打造競選架構，但這位人士也強調，張善政過去是行政院長，自己也有基金會，手下有很多人可以調動，所以張善政絕非一個沒有團隊的「光桿司令」，而且在學界、產業界、政界人脈非常廣泛，因此，黨內高層並不擔心，黨部系統需要做的是幫忙張善政做組織化的工作，至於找團隊人才，張善政不太有這方面的問題。

有關如何協助組織化，黨內人士說，這還要視張善政未來屬意的競選總幹事是誰，黨中央會尊重張善政，至於選舉糧草方面，未來黨部也勢必會從旁幫忙。

這位人士表示，由於突然空降張善政，地方出現不滿情緒，可以理解，但事實上，地方並沒有全部反對，還是有人支持張善政，像立委魯明哲就表態全力抬轎，立委萬美玲雖有微詞，也仍願意團結支持，相信全黨團結會是大勢所趨。

至於有傳聞擔任國民黨桃園市黨部主委的桃園市議長邱奕勝，因為不滿徵召張善政，憤辭市黨部主委，黨內人士則說，目前仍在了解中，黨中央會盡全力溝通協調，並懷疑應該只是氣話，畢竟邱奕勝還要拚選議長，不太可能辭去主委。

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