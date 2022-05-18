張善政選桃園市長？ 邱奕勝怒退國民黨網路群組

桃園市議會議長邱奕勝（右）今天突然退出與國民黨相關的網路、通訊群組；左為國民黨主席朱立倫。（資料照，記者許倬勛攝）

2022/05/18 23:53

〔記者陳璟民／桃園報導〕國民黨主席朱立倫曾說「桃園過去都由在地人擔任首長，沒人打破這個傳統……」，結果今天（18日）打臉自己，宣布徵召前行政院長張善政參選下屆桃園市長；對此，桃園市議會議長邱奕勝事先未獲「朱中央」徵詢、告知，疑因深感未受尊重，還被拋棄、偷襲，下午起陸續退出國民黨相關網路、通訊群組及所經營各類群組，引發各界議論紛紛，親邱人士也說「從沒見過議長這麼大動作」。

邱奕勝身兼國民黨中常委，今天上午主持議會市政總質詢議程，結束後，中午十二點多趕赴台北市要中央黨部參加中常會，據悉當時才輾轉得知朱立倫要在中常會宣布徵召張善政選桃市長，他氣到未進場開會。

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邱奕勝下午到晚上陸續「退群」，例如「21全桃園市黨代表公務群組」、「桃園結義，繼續前進」、「國民黨中壢區黨部」，據悉至少退出十來個，有國民黨黨部、黨務組織相關的，也有各類民間社團、社區組織與所他經營的支持者群組，旋即引發震撼、關注，坊間解讀為抗議「朱中央」。

親邱人士說，邱奕勝從政資歷深、人脈廣，又有親和力，是地方政壇實力派角色，很早就布局競選下屆市長，很多人都以為他只有「陸軍」，其實他透過網路經營各類社團、社區組織、宗親會、支持者群組等，「空軍」也是很用力很綿密，從退群之舉立即引發廣泛關注可以印證。

親邱人士表示，如今「朱中央」既不挺邱奕勝選市長，也沒提名表態參選、獲邱幕後加持的在地立委呂玉玲，整個徵召作業完全將邱蒙在鼓裡，可想而知他一定很生氣。

國民黨今天徵召前行政院長張善政競選下屆桃園市長，曾表態參選卻未獲黨主席朱立倫青睞點頭的桃園市議長邱奕勝，疑似不滿事前未獲徵詢、告知，完全被蒙在鼓裡，怒退國民黨相關網路、通訊群組至少十來個。（圖為讀者提供）

國民黨今天徵召前行政院長張善政競選下屆桃園市長，曾表態參選卻未獲黨主席朱立倫青睞點頭的桃園市議長邱奕勝，疑似不滿事前未獲徵詢、告知，完全被蒙在鼓裡，怒退國民黨相關網路、通訊群組至少十來個。（圖為讀者提供）

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