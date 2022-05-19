自由日日shoot》桃園市長提名髮夾彎 張善政綠色通關 朱的豪賭

國民黨桃園市長提名說法變變變

2022/05/19 05:30

記者施曉光／特稿

國民黨桃園市長提名幾經紛擾後，過去多次強調「在地」原則的國民黨主席朱立倫，卻在昨天開了黨內外一個大玩笑，徵召張善政空降。雖說張具閣揆資歷，並曾參選過副總統，投入百里侯之戰算是一張王牌，但根據張本人所言，上週才思考決定參選，朱中央就幾近不假思索，「綠色通關」禮遇徵召，事前未與地方要角及已經表態參選者溝通，宛如一場豪賭，未來勝敗將成為朱選後能否續留黨魁的關鍵一役，也形同把藍營桃園「小雞」的政治前途一起賭了下去。

以非在地人拒羅智強 朱自打嘴巴

「髮夾彎」徵召張善政，是朱立倫的親手操刀之作，讓辭去北市議員、遷籍桃園的羅智強，以及大陣仗宣布參選的立委呂玉玲啞口無言，也讓原定下週就要宣布參選的立委萬美玲傻眼，更令先前以「空降」為由反對羅智強的地方人士跳腳，再次證明朱中央恣意專斷，對內溝通有問題。

請繼續往下閱讀...

過去朱口口聲聲稱，桃園有史以來不論藍、綠縣市長，都是桃園在地人出身，還拿出民調數據，駁回積極參選的羅智強，如今卻又打臉自己。在羅、呂宣布參選後，黨內未曾聽聞內部民調將張善政納入調查，即便三月間的黨內非正式民調曾經納入張，但張的支持度也明顯落後於立委魯明哲，因此後續是否出現政治效應，有待觀察。

與韓聯手 對朱二○二四是風險

以張善政過去與韓國瑜的關係而言，外界不免拿來與「朱韓合作」做聯想，昨日甚至傳出朱立倫曾在四月間與韓國瑜密會。因此，張獲提名應與「朱韓聯手」不會相距太遠，但是否等同於「與虎謀皮」，或讓二○二四的潛在對手找到未來著墨空間，對朱都是一個風險。

過去張善政以「掛單和尚」之姿，接受國民黨推薦與韓國瑜搭檔參選二○二○大選，卻拆藍營的廟，多次公開宣稱要與國民黨不分區立委名單切割，還說無法昧著良心背書，被質疑既失分際，也不厚道，今年選舉張善政是否還會再給國民黨帶來任何「意外之作」，恐怕也得觀察。

國民黨昨徵召張善政，給外界突襲印象，無法釋疑這是布局已久的棋。朱立倫從四月初與羅智強關係鬧僵後，即轉為無聲；更耐人尋味的是，黨中央對於原本屬意的魯明哲，從此不再多談。秘書長黃健庭上月中旬受訪時說，黨中央最後要提名的人選，不見得是檯面上的表態者，似乎一切早有蛛絲馬跡。黨中央先前口口聲聲「沒有口袋名單」，如今看來格外諷刺！

國民黨主席朱立倫「髮夾彎」徵召張善政出馬參選桃園市長，引發黨內譁然。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法