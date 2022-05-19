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    國民黨突襲提名張善政 桃園議長「人不舒服」、副議長「錯愕」

    國民黨中常會突襲提名張善政參選桃園市長，桃園市副議長李曉鐘（圖）坦言錯愕、黨中央應聽地方聲音。（記者魏瑾筠攝）

    國民黨中常會突襲提名張善政參選桃園市長，桃園市副議長李曉鐘（圖）坦言錯愕、黨中央應聽地方聲音。（記者魏瑾筠攝）

    2022/05/19 10:17

    〔記者魏瑾筠／桃園報導〕中國國民黨中常會昨突襲提名前行政院長張善政參選桃園市長，引起震撼，更引發國民黨桃園市黨部主委、桃園市議長邱奕勝怒退各群組，一整天未接電話，持續神隱；桃園市副議長李曉鐘今受訪坦言，蠻錯愕的，認為（黨中央）應聽地方聲音較恰當，至於是否會造成黨內傷害，他則苦笑，我也不曉得耶。

    「現在黨中央已經提名，我個人還是尊重。」李曉鐘坦言，昨天也是聽別人跟他講黨中央要提名張善政，之前沒有聽說，（消息）一下來的比較突然，無奈表示，（黨中央）當初有聽聽地方聲音的話，會比較洽當一點。

    至於邱奕勝昨晚退了許多黨內群組，是否表達對黨中央灰心，李曉鐘表示不知道，昨天一整天也沒有看到議長，但坦言，他個人是比較錯愕一點，一下子聽到這個消息，而且不是說正在談或正在協商，是已經正式提名。

    李曉鐘透露，昨天是一個朋友打電話給他，當下他正在忙，還回覆對方說：「我不知道耶」，無奈表示蠻錯愕的，（黨中央）聽聽地方的聲音，並強調不是反對，而是要聽（地方）的聲音來做一個最適當人選，畢竟在地方選舉。

    是否有跟已表態參選桃園市長的黨籍立委呂玉玲聯絡？李曉鐘則說還沒，這兩天比較忙一點。至於黨中央突襲提名是否會造成傷害？李曉鐘苦笑著說：「我也不曉得耶」，相當無奈。

    桃園市議會今舉行市政總質詢，開議前不少媒體在議長室外等候邱奕勝，但據幕僚表示，邱奕勝人不太舒服，今天都不會進議會，議事主席由李曉鐘主持。

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