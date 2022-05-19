桃市長提名．藍營炸鍋》 國民黨突推張善政 呂玉玲嗆選到底

國民黨桃園市長選戰爆出黑馬，黨中央在昨下午中常會突然提出徵召前行政院長、國民黨智庫副董事長張善政參選桃園市長。（資料照）

2022/05/19 05:30

〔記者施曉光、許倬勛、陳璟民／綜合報導〕國民黨桃園市長選戰爆出黑馬，黨中央在昨下午中常會突然提出徵召前行政院長、國民黨智庫副董事長張善政參選桃園市長，由於張曾為前總統馬英九任內閣揆，也是前高雄市長韓國瑜參選總統的副手，被外界解讀為「朱馬韓」聯手。表態參選的立委呂玉玲則痛批黨中央突襲，決策粗糙、亂無章法，不排除參選到底。

呂痛批黨中央突襲 羅智強驚訝錯愕

國民黨主席朱立倫昨發表談話指出，桃園是他的家，他比誰都希望桃園市能贏、能更好。張善政是知名學者，已加入國民黨，桃園需要有國際觀的科技人擔任市長，他要謝謝這段時間以來，包括立委呂玉玲、前台北市議員羅智強等人，他們非常辛苦，也很努力，付出很多，但他只能說昨天決定後，希望大家都要團結起來，讓桃園更好。

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不過對於張善政突獲徵召，表態參選的呂玉玲首當其衝。呂玉玲說，宣布參選以來，獲得地方的多數祝福，她也勤走基層拉高聲量，黨中央對她卻停留在「徵詢意願」階段，從來沒有對她告知或討論有關張參選一事；她無法接受這種突襲式的決定，不排除參選到底。

桃市議長邱奕勝 怒退國民黨各群組

向來力挺呂玉玲參選市長的桃園市議長邱奕勝，昨天中午才得知要徵召張，氣得未出席中常會，晚間更退出國民黨的各個聯絡群組。

日前也表態參選桃園市長的羅智強已辭去台北市議員，昨在臉書表達「驚訝、錯愕、五味雜陳」。

民調、呼聲也高的立委魯明哲表示，張善政過去無論在科技業或擔任政務官時，表現都非常出色，他會扮演好身為黨員的職責，全力抬轎輔選。

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