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    國民黨桃園市長徵召風波 魯明哲籲朱立倫、張善政「修補傷痕」

    國民黨立委魯明（右）國民黨立委魯明哲18日深夜在臉書發文，呼籲國民黨主席朱立倫（左）、前行政院長張善政「立即啟動『修補傷痕行動』」。（資料照，記者李容萍攝）

    國民黨立委魯明（右）國民黨立委魯明哲18日深夜在臉書發文，呼籲國民黨主席朱立倫（左）、前行政院長張善政「立即啟動『修補傷痕行動』」。（資料照，記者李容萍攝）

    2022/05/19 00:12

    〔記者陳璟民／桃園報導〕國民黨中常會今天（18日）下午開會通過徵召前行政院長張善政參選下屆桃園市長，黨內許多人士都感突然，甚至被突襲，對此，出身桃園市的國民黨立委魯明哲近午夜在臉書貼文，呼籲「請朱主席、張院長立即啟動『修補傷痕行動』，就從邱議長、呂委員、羅議員三位伙伴開始」。

    魯明哲表示，他是中午接到黨主席朱立倫來電，告知稍晚將徵召張善政代表國民黨參選桃園市長，希望能團結支持，「雖然訊息來的突然」，但他尊重中央黨部的決定，也將實踐承諾輔選，成功不必在我，期盼能贏回地方執政權。

    魯文中談到，當下的想法是，黨中央應該已經與宣布參選的立委呂玉玲、前台北市議員羅智強完成了初步溝通與協調，畢竟他們已投入心力、物力，也建立了團隊、組織；更有選舉活動進行中，不可能隨時喊卡，沒想到，下午看到是呂玉玲、羅智強紛紛表達錯愕、震驚。

    魯明哲說，傍晚傳出桃園市議會議長、中常委邱奕勝未被事前徵詢與尊重，很難理解原本以「溝通協調」取代「民調初選」的提名方式，居然連充分的溝通協調都沒做好，當務之急是把人心找回來，避免人才人心的流失，因此他建議朱、張立即啟動「修補傷痕行動」，就從邱奕勝、呂玉玲、羅智強開始。

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