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    國民黨徵召張善政選桃園市長 呂玉玲怒了：不排除參選到底

    有意參選桃園市長的立委呂玉玲痛批黨中央提名張善政的舉動「亂無章法」。（記者許倬勛攝）

    有意參選桃園市長的立委呂玉玲痛批黨中央提名張善政的舉動「亂無章法」。（記者許倬勛攝）

    2022/05/18 15:40

    〔記者許倬勛／桃園報導〕國民黨中常會徵召前行政院長張善政參選桃園市長，擾動地方選情，立法委員呂玉玲稍早發表聲明，強調對於黨中央突襲式的決定「震驚、無法接受」，更直言此舉證明黨內提名是「亂無章法」，不排除將參選到底。

    藍營派出張善政出戰桃園市長一役，黨內人士認為張政務歷練出色，更曾任行政院長，是國民黨「綠地變藍天」的一張王牌，消息一出，也確定羅智強、呂玉玲參選無望，黨內一片譁然。

    呂玉玲表示，無法接受黨中央突襲式的決定，證明黨內提名機制亂無章法，自她宣布參選以來，獲得地方的多數祝福，她也勤走基層，希望拉高聲量，但黨中央對她的參選意願，一直停留在「徵詢意願」，未有更進一步的動作，令人失望。

    呂玉玲說，中常會在開會前兩小時突然放出訊息，稱要提名前行政院長張善政，令各界大感意外與震驚，「如此決定究竟要選策會何用？」她說，自始至終都相信黨內會有協調機制，妥善處理桃園市長提名人選，但現在看來，從過程到決策都是粗糙不堪，只是傷害國民黨的威信、選民的信心，百害無一利。

    呂玉玲最後表示，從黨主席到黨中央選策會，從來沒有人告知她，或討論有關張善政先生參選桃園市長一事。對於這種突襲式的宣布，她無法接受，籲請主席跟黨中央必須要有一個信服的說法，至於下一步，她還在謹慎思考，任何動作都不排除。

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