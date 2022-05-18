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    國民黨徵召張善政選桃園爆質疑 韓國瑜說話了

    國民黨徵召張善政（左）參選桃園市長，韓國瑜（右）發文說，他對黨中央的提名作業抱持尊重，也希望黨中央在提名的過程中能夠充分溝通、協調，顧及黨內同志的感受及權益。（資料照）

    國民黨徵召張善政（左）參選桃園市長，韓國瑜（右）發文說，他對黨中央的提名作業抱持尊重，也希望黨中央在提名的過程中能夠充分溝通、協調，顧及黨內同志的感受及權益。（資料照）

    2022/05/18 23:03

    〔記者施曉光／台北報導〕前行政院長張善政今天獲國民黨徵召參選桃園市長，引發黨內質疑。曾經與張善政搭檔參選2020總統大選的前高雄市長韓國瑜今晚在臉書發文說，他對黨中央的提名作業抱持尊重，也希望黨中央在提名的過程中能夠充分溝通、協調，顧及黨內同志的感受及權益。

    外傳國民黨主席朱立倫徵召張善政參選桃園一事，事前曾與韓國瑜溝通討論，韓國瑜今晚似乎意在澄清指出，昨天他在電話中得知張善政被徵召參選桃園市長，而且張善政也決定接受徵召、參與這場選戰，令他相當敬佩。

    韓國瑜說，他很高興看到在今年選情如此艱困之時，國民黨仍有許多優秀的青年人才紛紛表態願意投入選戰，自己現在沒有公職，身為黨內的一份子，除了對黨中央的提名作業抱持尊重外，同時也希望黨中央在提名的過程中能夠充分溝通、協調，顧及黨內同志的感受及權益，唯有如此，才能讓國民黨真正齊心團結、將爭取人民福祉視為共同最大目標，這是他最衷心的期盼。

    韓國瑜還說，張善政在2020年總統大選，國民黨處於沒有銀彈、沒有糧倉、選情最艱困之際，義無反顧地願意擔任他的副總統候選人，讓他一直心存感激，而且張善政是個充滿熱忱、重情義，且在科技與工程領域發光發熱的專業人才。

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