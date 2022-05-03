批金字塔改革限縮人民上訴權 高嘉瑜舉蔡易餘為例：瘦身要循序漸進

民進黨立委高嘉瑜（中）、許智傑（右）、蔡易餘（左）今共同舉行記者會。（記者田裕華攝）

2022/05/03 12:55

〔記者謝君臨／台北報導〕針對司法院為打造「金字塔訴訟制度」所提出的刑事訴訟法修正草案，民進黨立委高嘉瑜、許智傑、蔡易餘今（3）日共同舉行記者會。高嘉瑜表示，司法院版本曲解司改國是會議目標，偷渡「許可上訴制」於其中，賦予法官「選案權」，限縮人民上訴的權利。她並舉蔡易餘為例，強調瘦身務必要循序漸進。據了解，司法院稍晚將以新聞稿回應此事。

所謂金字塔型訴訟制度，是將訴訟資源儘量分配於訴訟最基層的第一審，終審法院則只專注於法律爭議的處理及法律見解的統一，使第一審成為堅實事實審，第二審為嚴格續審制，第三審為嚴格法律審，形成底寬上尖的資源分布。

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而為提升第三審的審判效能，行政院與司法院會銜提出刑事訴訟法修正草案，該案於3月24日經行政院院會通過，函送立法院審議。對此，高嘉瑜表示，該草案存有四點疑義，包括曲解司改國是會議之目標；不當限制人民訴訟權；司法裁判見解凌駕於法律？體系失衡；未與憲法訴訟法銜接。

高嘉瑜說，若採行嚴格的許可上訴制，最高法院為減少上訴案件量，將極易駁回上訴請求。據統計，2016年至2020年最高法院刑事上訴案件終結情形，以「駁回上訴」比例最高，約在8成4到8成9之間；換言之，現行規定下已有近90%案件上訴三審都被駁回。改採許可上訴制後，未來個案三審救濟將更困難。

許智傑指出，若採許可上訴制，未來可能一個法官就可駁回上訴。他也舉前立委高志鵬案為例，認為可能是冤案，一審判有罪，二審判無罪，又歷經更審，其中涉及法定職權說或實質影響力說，現在最高法院也無法統一見解，最後該案上訴到最高院被駁回定讞，而決定駁回最關鍵的法官，剛好之前被高志鵬開記者會罵過，這樣人民會信服嗎？他強調，上訴機會要保留，冤案才有清白的機會。

蔡易餘表示，台灣從農業社會到工商業社會，人民對於行使自己訴訟權的觀念已經不一樣，法院案件會越來越多，如何增加法官能量，是否補足人數，工作上避免審判核心之外不必要的行政工作，以減少法官負擔，而非透過許可上訴制，剝奪人民的訴訟權，這樣的改革對人民不公平，希望司法院重新思考方向。

與會的法務部科長李思達則說，司法院版本針對整個上訴制度非常大的變革，法務部有把意見函給司法院參考。根據司改國是會議決議，其中有無包含許可上訴制部分，還要再探討，但前提是要先建立堅實事實審，若前面事實沒調查清楚，後面訴訟進行和策略都不同，應有配套措施。

李思達指出，司法院有最高院、憲法法庭，應釐清兩者定位和職權，維持最高院統一解釋法律的功能，確保人民訴訟權，不能剝奪人民上訴的權利，應廣徵學者專家建議，凝聚社會共識，不宜冒進。

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