高嘉瑜控獸醫違法用藥挨轟 刪文仍遭炎上 律師點出現實困境

民進黨立委高嘉瑜質疑獸醫違法用藥，相關內容引發外界砲轟後，高卻直接刪文。（資料照）

2022/05/01 09:02

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨立委高嘉瑜近日因「唾液快篩試劑」與「手指血氧機」等議題引發外界議論，她在臉書發文時又針對獸醫界開砲，質疑獸醫違法用藥，相關內容引發外界砲轟後，高卻直接刪文，雖然她另外發文說明彌補做法，但網友仍不買單。律師呂秋遠也發文說明毛小孩治療議題的背景，並指高「打開了潘朵拉的盒子」。

高嘉瑜昨深夜在臉書發文，表示感謝外界指正，並稱下週將會邀集農委會及獸醫師等，共同就當前動物用藥權益的困境及如何放寬用藥取得建立機制，為推動物用藥權益努力。但在發文底下大批網友砲轟洗版，細看網友PO出的刪文截圖，高先前發文指控有獸醫使用禁藥、便宜行事私下進口未經許可的藥物。

請繼續往下閱讀...

針對外界質疑「獸醫與農委會防檢局心照不宣的違法用藥默契，你為何要介入」，高則指「禁藥就是有醫療風險」，並稱2020年就有獸醫與防檢局協調，讓台灣沒有許可證的藥品可以專案通關，並指「Palladia」這款藥物在國內都有合法替代藥物，風險也遠低於來路不明的禁藥、偽藥。

雖然外界質疑高事前功課沒做足，引發獸醫及飼主反彈，但高卻直接刪文，讓外界質疑是否真的了解寵物治療的議題，對於高表示要針對放寬獸醫用藥取得建立機制，網友也砲轟「還要說醫院在你質詢前就已被移送檢調？醫生為了幫助毛孩被移送司法已經是背十字架了，你還要踩一腳讓人以為是醫生的問題？」、「妳該做的是在立法院努力的讓先進藥物與標靶藥物合法順利的在台灣動物醫院使用，而不是成為禁藥！」

針對高引法批評聲浪，律師呂秋遠也於臉書發文，表示有立委聲稱，有位民眾的毛孩，在接受化療治療腫瘤後，疑似發生泌尿道感染，併發急性腎衰竭死亡，民眾除了提告以外，也向立委陳情，其中一個主張是：獸醫師使用「沒有合法藥證的化療藥」。

呂秋遠說，這項化療藥，在教科書與國外都行之有年，效果也不錯。但或許是因為台灣市場太小等理由，沒有申請藥證。有些獸醫師，為了治療毛孩，只好自己進口，用於治療用途上。但，這是違法的。不過多年來獸醫在無可奈何的窘境下私下進口，主管機關也在睜一隻眼閉一隻眼的理解下，裝作一切都沒事。

呂秋遠也指出，藥師公會與獸醫師一直有一個重大的爭議，就是藥師要求徹底落實醫藥分業，要求獸醫師只能使用動物用藥，如果使用人用藥品治療動物，必須經過藥師，法律上規定的動物用藥，大多是經濟動物使用的，種類更是少之又少，先前在獸醫師公會積極爭取後，主管機關才總算讓步，開放了某些藥品。但現在可以使用的用藥，都是正面表列，也就是有列的可以用，沒列的就不能用。這對於獸醫師的開藥來說，根本就是惡夢一場。

呂秋遠說，像抗生素就不是正面表列項目，而人用的心臟藥、癲癇藥等，其實動物也可以用，卻因法令限制用了就有問題，若事後毛孩出狀況，在現行法令下，獸醫反而會被指為兇手，但呂秋遠質疑「不對啊！藥師會比獸醫師懂動物？藥師也是懂人類用藥居多吧！連動物用藥也要落實醫藥分業，這是怎麼回事？」、「國外教科書與實務工作行之有年的用藥，療效又好，只因為法規不足、藥證沒有，所以就要獸醫師承擔所有的風險？」

呂秋遠也感嘆，「獸醫師以後可不可以說，不爽不要醫，不然，這是要害獸醫師被關、撤照、賠錢嗎？可是，獸醫師又不忍心看到毛孩的生命就此消失，那麼，當法規落後、藥證缺乏的時候，請問獸醫師該怎麼作？你說說看、你說說看啊！」並指立委打開了潘朵拉的盒子，但立委不就是負責修法的人嗎？要喊出「國王沒穿衣服」這件事，那就要負責幫國王把衣服穿上啊！現在立委質詢完主管機關了，也出名了，「但是毛小孩的醫療，在現行法規落後的情況下，是該怎麼辦啦！」

高嘉瑜發文指控有獸醫使用禁藥、便宜行事私下進口未經許可的藥物，雖然後續已刪文，仍有網友截圖備份。（圖擷自高嘉瑜臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法