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    陳建仁入黨牽制賴清德？ 吳思瑤：其實是牽制國民黨

    前副總統陳建仁。（資料照）

    前副總統陳建仁。（資料照）

    2022/02/23 10:21

    〔記者謝君臨／台北報導〕被視為佈局年底選戰活棋的前副總統陳建仁申請加入民進黨，引發有媒體揣測是為了要牽制現任副總統賴清德，避免賴在競逐2024總統大位時獨大。對此，民進黨立委吳思瑤認為，陳前副總統入黨不會是為了牽制賴清德，更是牽制國民黨不是嗎？且更重要的，其實不是為了牽制誰，而是號召更多的正能量。

    對於陳建仁入黨，吳思瑤表示，相較於國民黨現在的惡鬥、在選舉當中衍生的爭議，民進黨是不斷擴大能量，把更多好的、卓越的人才廣納進來。

    至於有媒體解讀，陳建仁入黨是為了牽制賴清德，或是為了牽制誰，吳思瑤說：「其實大家都不要想太遠，民進黨的理念、路線，吸納更多的人願意入黨，這對於社會絕對是很好的宣示，與其說陳前總統入黨是為了牽制黨內的某某某，其實更是牽制國民黨不是嗎？」

    吳思瑤指出，我們看到國民黨講到選舉，他們的黨主席朱立倫甚至罵出「敗類、惡鬥」這樣的言詞，反觀民進黨，我們不斷匯聚更大的能量，所以陳建仁入黨不會是牽制賴清德，我們牽制的是國民黨，更重要的，我們不是要牽制任何人，而是要號召更多的正能量。

    對於媒體人周玉蔻點名陳建仁出戰台北市長。吳思瑤說，這真的是「夢幻到我不敢想象的名單」，如果陳建仁願意投入未來地方首長選戰，絕對是非常靈活的活棋，他是民進黨非常珍貴的資產，無論放在哪個位置，可以被調度、彈性運用、吸納選民支持，當然是有相當潛能，不管在哪個位置都是大有可為，但是這要看他個人意願。

    吳思瑤表示，因為過去也沒有這樣的細緻討論，「我們當然很期待，如果『大仁哥』願意繼續捲起袖子，而且是走入基層，那我們當然是非常振奮」。

    對於國民黨由立委傅崐萁操盤選舉。吳思瑤認為，國民黨內部對於2022、2024大選，在各路人馬爭奪廝殺之下，連朱立倫都說出「敗類、惡鬥」的言詞，可見他們內部紛亂、自亂陣腳，國民黨中央領導統御已失能，請傅崐萁操盤黨內也是炸鍋。

    吳思瑤說，由傅崐萁操盤選舉，不只國民黨擔心，台灣社會都會非常頭疼，因為傅在很多司法案件、社會觀感上，大家可以公評，如果國民黨要把未來爭取人民信賴的選舉，慎重地當作民主珍貴的權力，卻交由這樣一個社會觀感不佳、甚至過去有涉案經驗的人操盤，「那我想要罵國民黨『敗類』的，可能很多人」。

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