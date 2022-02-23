選市長？任閣揆？出戰2024？ 「大仁哥」 最大活棋

前副總統陳建仁去年底申請加入民進黨，可說是最大活棋。（資料照）

2022/02/23 05:30

〔記者楊淳卉／台北報導〕被暱稱為「大仁哥」的前副總統陳建仁，過去曾被點名包括參選台北市長、接任閣揆，甚至競選下任總統等職務，可說是民進黨「最大活棋」。陳建仁選擇去年底入黨，時間點正巧符合二○二四年民進黨提名總統人選的黨齡資格，更引發高度討論。不過，黨內人士認為，陳建仁參與選舉主觀意願不高，要陳願意上陣，應只有總統蔡英文親自開口勸進一途。

推薦陳建仁參選台北市長的構想，早在去年初就曾有黨內部分人士推銷，認為假若英系支持的衛福部長陳時中因疫情仍無法離開職務參選，陳建仁屆時也是可考量的選項，除了陳建仁黨籍色彩不深，更在疫情嚴峻時以其專業，扮演協助角色，受到多數民眾肯定。

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除了被點名台北市長，更有部分黨內人士認為陳建仁適合參選二○二四總統，接棒小英路線也順理成章。由於陳建仁去年底的入黨，距離二○二四大選黨內可能的提名時間兩年，剛好符合黨內提名資格，入黨時間點引發高度聯想。

陳建仁也被點名是接任行政院長蘇貞昌之後閣揆的適合人選。黨內人士分析，假若蘇貞昌在二○二四前卸任，閣揆一職勢必成為黨內有意角逐下任總統提名者的重要戰鬥位置，無論是桃園市長鄭文燦或前交通部長林佳龍接任，其他派系都會不服，若由無派系色彩的陳建仁接棒，也可穩定黨內局勢，不致讓黨內惡鬥提早展開。

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