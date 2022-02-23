陳建仁申入民進黨 蔡英文任推薦人

前副總統陳建仁去年底申請加入民進黨，入黨推薦人為總統蔡英文。（資料照）

2022/02/23 05:30

〔記者楊淳卉、盧賢秀／綜合報導〕前副總統陳建仁去年底申請加入民進黨，入黨推薦人為總統蔡英文，民進黨台北市黨部預定於本週五進行入黨審查。由於陳曾被點名為台北市長提名人選活棋之一，其入黨也引發聯想。

行政院長蘇貞昌昨天到基隆七堵宣布基隆捷運定案時受訪表示，陳建仁學養俱豐，對國家貢獻很大，願意加入民進黨，全黨同志都熱烈歡迎。

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民進黨發言人周江杰說，歡迎陳前副總統申請加入民進黨，歡迎支持蔡英文總統施政理念及認同民進黨價值的各界人士，加入壯大台灣的行列，共同為推動台灣民主與進步而努力。

黨內人士指出，陳建仁過去本就有意入黨，不過其任職副總統期間，須協助處理年金改革等重大政策，因此當時評估較適合繼續維持無黨籍身分。

周江杰表示，陳建仁在過去擔任副總統期間，全力支持蔡英文總統推動如年金改革等重大工作，除了協助民進黨順利推動改革目標，在面對Covid-19防疫工作期間，也不吝從公衛專家的角度提供政府相關防疫作為的建議及協助，同時也獲得民眾高度支持與肯定。

對於陳建仁被指是台北市長提名人選活棋，周江杰表示，相關提名作業程序已由選對會負責進行，民進黨歷經兩度執政，中央執政與地方首長施政滿意度也都有很好的表現，民進黨一定會提出最適合的人選來面對年底縣市長的選舉。

黨內人士認為，黨內確實有人鼓吹陳建仁參選台北市長，但目前仍看不出來他有投入選舉的主觀意願。事實上，六都市長提名人選由黨主席徵召，人選是否具有黨籍並不是問題。

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