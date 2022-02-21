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    民眾黨大金主？ 楊寶楨：廖萬隆介紹各黨人士給柯文哲

    民眾黨發言人楊寶楨。（民眾黨提供）

    民眾黨發言人楊寶楨。（民眾黨提供）

    2022/02/21 12:11

    〔記者謝君臨／台北報導〕佈局年底九合一選舉，民眾黨主席、台北市長柯文哲頻挖藍營牆角？民眾黨發言人楊寶楨今（21）日指出，柯文哲與「台灣鎢鋼大王」、國民黨前中常委廖萬隆認識多年，過年後有一場餐敘，除了聊選舉議題，也有政治、經濟上的交流；廖也會介紹民進黨、國民黨，甚至無黨籍人士給柯認識。

    媒體報導，74歲廖萬隆為春保森拉天時鎢鋼集團創辦人及總裁，據傳身價超過500億元。黨政人士透露，廖深受柯重視，柯經常前往廖位於立法院旁的豪宅密會，廖也會引介商界及藍營地方派系人士給柯認識，而廖也深獲柯信任，一通電話就可找到柯。此外，廖也常贊助民眾黨活動，並支援民眾黨參選人。

    對於柯文哲常與廖萬隆見面、豪宅會面，楊寶楨今表示，柯市長與廖總裁本來認識多年，廖也認為平常有機會可以幫忙介紹一些人士給柯認識，所以廖不只是外界認識的親藍背景，他也會介紹民進黨、國民黨、甚至無黨籍人士給柯認識，大家也不要因此就把一個企業家冠上他是哪一個黨派色彩的，這是不一定的。

    楊寶楨說，廖是否為民眾黨金主或有無贊助，她並不清楚，但確實有些餐敘是有見面，至於有無到廖的豪宅並不一定；過年後曾有一場餐敘，她有見到廖本人，不過不是在豪宅，而是在外面的餐廳，當時談的包括政治、經濟上的意見交流，並非全部都和選舉相關，至於與會人士則不便透露，因為是不公開的餐會。

    楊寶楨表示，餐敘一定會聊天、交流，廖總裁也有給他們平常觀察的一些建議，而不只是廖本人，在地方上跑，很多長輩也會給他們建議。楊也強調，對於參選人來說，平常在跑選舉，或是在各地活動認識各界人士，都是非常正常的事情，請外界不用刻意多做解讀。

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