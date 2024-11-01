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    美國大選下週登場 卓榮泰：台美關係持續強化應沒問題

    行政院長卓榮泰在立院答詢。（記者叢昌瑾攝）

    行政院長卓榮泰在立院答詢。（記者叢昌瑾攝）

    2024/11/01 20:02

    〔記者李文馨／台北報導〕美國5日將舉行總統大選，國民黨立委林德福今（1日）質詢關切美選結果對台影響。行政院長卓榮泰答詢表示，台美關係長年往良性發展，未來美國透過民主選舉產生民主政府，跟台美關係持續強化，應該沒有問題，台灣會加強努力。

    立法院會今天邀卓榮泰率同相關部會首長列席，報告「114年度中央政府總預算案」及「中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案」編製經過，並備質詢。

    林德福質詢指出，川普曾指控台灣「偷走」美國晶片產業，並揚言對台灣晶片課徵高額關稅；並提醒，台灣應及早未雨綢繆，若川普當選，將可能對美國科技類股及連動的台股產生重大影響。

    卓榮泰表示，台灣的晶圓代工產業是因為台灣有優秀的勞工人力及產業鏈，讓台灣形成非常領先的產業；第二，台灣在全世界供應鏈的重要地位日益增加，全世界對台需求更為重要。

    卓榮泰表示，第三，台美關係長年往良性發展，且是快速穩定當中，未來美國透過民主選舉產生民主政府，跟台美關係持續強化應該沒有問題，台灣會加強努力。

    林德福提及，美國一直要向台索取保護費，甚至主張拉高台灣晶片課徵關稅費用；卓榮泰對此回應，台灣是全力在保護自己，「我們自己保護我們自己」，也肩負區域安全和穩定的責任，全世界對此都是肯定的。

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