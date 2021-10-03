楊寶楨發言惹議 顏擇雅：別怪人抹紅，是對岸覺得你「超紅」

顏擇雅質疑楊寶楨：「你是共產黨的誰，你為什麼覺得你自己下場會好看？」（圖擷取自楊寶楨臉書粉絲專頁）

2021/10/03 08:57

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨發言人楊寶楨日前在節目上指稱「民進黨政客很怕統一後被清算」引發爭議，事後楊寶楨表示言論非個人立場、更無涉民眾黨，只是分享在中國工作的台灣朋友的想法。做家顏擇雅在臉書表示，她要提醒楊寶楨：「別怪王定宇抹紅你，是對岸覺得你超紅。」

顏擇雅指出，楊寶楨說她只是引述台商說法，但她在影片中說了「他們看得很清楚」，表示她讚許這說法，楊也清楚地表達她的贊同，也就是她說了「我猜她們下場不會太好看」這句話，言下之意代表楊寶楨認定台灣會被中國併吞，併吞是「必然」，沒有必要反抗。

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顏擇雅隨後則對楊寶楨喊話，表示如果未來台灣被中國併吞，不只是民進黨的下場「不會好看」，就連民眾黨、國民黨甚至是台商，下場都不會太好看，如今包括薄熙來在內的一大堆中共高官，就連馬雲和范冰冰下場都不好看了，「你是共產黨的誰，你為什麼覺得你自己下場會好看」？

顏擇雅最後則說：「民眾黨如果依然認定楊寶楨應該繼續擔任黨的發言人，是告訴台灣人很多事的。當然，如果民眾黨想解除她發言人一職，北京那邊可能也會想很多。」

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