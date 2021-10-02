稱綠營怕統一被清算 民眾黨楊寶楨遭嗆「無知、可笑」回應了

民眾黨發言人楊寶楨（圖右）日前在節目上稱，「民進黨政客很怕統一後被清算」，言論遭民進黨立委王定宇（圖左）批評「無知、可笑到讓人生氣」，並反嗆楊「難道台灣軍人保護台灣，對抗中共的侵略，是怕被清算嗎？」（資料照，本報合成）

2021/10/02 17:13

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨發言人楊寶楨日前在節目上稱，「民進黨政客很怕統一後被清算」，言論遭民進黨立委王定宇批評「無知、可笑到讓人生氣」，並反嗆楊「難道台灣軍人保護台灣，對抗中共的侵略，是怕被清算嗎？」稍早楊寶楨發文回應，稱言論非個人立場、更無涉民眾黨，是分享自己所聽到「在中國工作的台灣朋友的觀察和想法」。

「無知、可笑到讓人生氣...。」王定宇今凌晨在臉書發文，抨擊民眾黨發言人楊寶楨在節目上稱「民進黨政客很怕統一後被清算」的言論，王直言，按照民眾黨發言人的荒謬邏輯，「所以妳們民眾黨的老闆這麼討好中共，就是為了不被清算嗎？」、「請問民眾黨，這位發言人所說的話，是代表民眾黨嗎？」

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王定宇說，台灣從解除戒嚴、解除黨禁和報禁、言論自由、國會全面改選、民眾黨老闆思思念念的總統直選，「這些都是民進黨和許多民眾一步一步爭取來的，這些就是民主台灣和獨裁中國的不同，這個不同才是台灣主流民意不願被中共併吞的主因」。

王定宇強調，保護台灣不被中國併吞（是併吞，不是統一），不是任何人怕被清算，「是為了不讓我們自己和後代子孫活得像香港、新疆、西藏一樣，是為了保護我們自由民主的生活方式。難道台灣軍人保護台灣，對抗中共的侵略，是怕被清算嗎？錯了，是為了保護自己的國家和自己的親人，是出於愛，不是怕」。

楊寶楨的言論也遭PTT網友狂酸「TMD就是怕被清算才一直舔共嗎」、「講怕被統不是廢話嗎 拿出來講的立場是站在哪 有腦都知道」、「民眾黨發言人不代表黨發言」、「我還點連結進去聽 明明就自己講的硬要說轉述」、「黨的發言人講話不是自己跟黨的立場 那以後放錄音機放民眾 聲音好不好」、「還可以自己切割自己喔？」。

楊寶楨：言論非個人立場 更無涉民眾黨

針對王定宇的批評，楊寶楨今下午在臉書發文回應，她表示，「今天被民進黨立委王定宇點名，說我在9月27日的政論節目上，提到『民進黨政治人物害怕如果真的統一後會被清算」這件事情。首先，這並不是我的個人立場，更無涉民眾黨』」。

楊寶楨說，她在節目中有說明，自己是分享她所聽到「在中國工作的台灣朋友的觀察和想法」，直言非常不樂見台灣的現狀被破壞，更不認同這樣的想法，「但為何會舉這樣的說法當例子，主要也是反應中國工作的台商心中的疑惑，他們認為民進黨給人的感覺就是，每天高喊『抗中保台』升高對立，但好像都只是嘴巴講講」。

楊寶楨稱，民眾黨在乎台灣的主體性，過去也不斷譴責中國軍機繞台，即便如此，民進黨的民意代表仍扣著一句節目上的發言貼上紅色標籤，她對此感到相當遺憾。

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