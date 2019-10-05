中國奧步打壓我外館國慶酒會 王定宇批：企圖讓台灣香港化

2019-10-05 23:39

〔即時新聞／綜合報導〕瑞典媒體《瑞典日報》日前報導，我駐瑞典代表處因遭中國施壓，已在斯德哥爾摩喜來登飯店舉辦將近10年的國慶酒會，今年被迫改到瑞典歷史博物館舉行。對此，民進黨立委王定宇怒批，中共企圖讓台灣香港化，這不是假議題，是真實存在的「外交戰場」！

我駐瑞典代表處在斯德哥爾摩喜來登飯店辦理國慶酒會將近10年，今年則改到瑞典歷史博物館舉辦，但瑞典媒體《瑞典日報》（SvD）踢爆內幕指出，是因中國施壓喜來登「拒絕台灣人」，才迫使我方另覓他處。中國大使館則向SvD強調，「台灣舉行國慶酒會是非法活動，且違反國際法」。

對此，王定宇透過臉書批評，台灣2300萬人慶祝自己國家的國慶，但中國連舉辦的場地都想辦法打壓、霸凌，甚至理由還是可笑的「違反國際法」，因為對中共來講，沒有中華民國，也沒有台灣。他也呼籲，希望國內民眾知道外交人員面臨的困境以及中共真正的面貌。

王定宇也說，在中共眼中，「中華民國」、「台灣」都是打壓的對象，從國際組織打壓到飯店活動，無所不打，不論是「九二共識」、「一中同表」、「同屬一中」，中共就是以「中華人民共和國」為「一國」，目的就是消滅「中華民國」、「台灣」，企圖讓台灣香港化，這不是假議題，是真實存在的「外交戰場」！

外交部今表示，針對中方的霸道打壓嚴正譴責，並將繼續就本案向瑞典表達我方關切。

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