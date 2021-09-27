習賀電要確定老K「統一」立場 趙怡翔：2核心問題沒解決

前新北市長朱立倫（中）25日當選國民黨主席。（資料照）

2021/09/27 23:05

〔即時新聞／綜合報導〕前新北市長朱立倫當選國民黨主席，中共總書記習近平26日發賀電，重申九二共識與反台獨，並首度提及「為國家謀統一」。對此，前駐美代表處政治組長趙怡翔認為，這份賀電彰顯國民黨仍未解決最核心的兩個問題。

趙怡翔在臉書表示，朱立倫當選後，中共立刻發賀電要確定國民黨對「統一」的立場，凸顯出國民黨歷經一場頗為分裂的選舉，卻仍未解決最核心的兩個問題，第一是「國民黨的國家認同問題」，歷經馬英九的「一中」、洪秀柱的「一中同表」，還有張亞中的「急統」論述，國民黨每次校正回歸到「一中各表」的成本越來越高。

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趙怡翔說，這代表國民黨內部對「中華民國」、「中國」與「台灣」之間的差異、連結及彼此關係變得更為模糊，難以達成共識，相較之下，民進黨的論述清楚，台灣的正式國名是中華民國，而主權在於台灣2300萬人民。

趙怡翔指出，第二是國民黨的兩岸論述問題。他說，長期來看，國民黨的兩岸論述快無路可走，一方面台灣民眾的自我定位越來越清楚，將近七成民眾認為自己為「台灣人」，而非「中國人」；對「一中各表」及「九二共識」均冷感；另一方面，中方的急迫感也不斷提升，如習近平信中所提，中國目的是國家統一，不可能一輩子通融國民黨含糊帶過此議題。

趙怡翔認為，政黨輪替是民主國家的常態，台灣需要有一個以台灣為核心價值的最大在野黨，即便張亞中可能對民進黨選情有加分，但朱立倫當選至少代表國民黨不會立刻採取「急統」路線；但張亞中獲得33%的票數也絕對不能忽略，如果國民黨不積極解決國家認同與兩岸論述問題，即便張亞中本次沒獲選，也難避免未來有張亞中2.0或其他極端黨主席的出現。

前駐美代表處政治組長趙怡翔（見圖）。（資料照）

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