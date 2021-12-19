林靜儀龍井造勢 擋下公投全力拉票贏補選

台中市小英之友會龍井分會今天替林靜儀（左6）舉辦造勢活動，呼籲大家幫忙拉票，不要因為公投過關鬆懈。 （記者陳建志攝）

2021/12/19 20:42

［記者陳建志／台中報導］台中市小英之友會龍井分會今天為立委補選候選人林靜儀舉辦造勢活動，包括前立委陳柏惟、立法院副院長蔡其昌等人站台力挺；林靜儀說，這次補選要改變家族政治、找回正義，並讓立委和中央合作造福地方，並提醒公投不同意雖勝出，但對手顏家的地方勢力大於國民黨，大家千萬不要鬆懈，要幫忙拉票、鼓勵年輕人返鄉投票，全力贏下立委補選。

台中市小英之友會龍井分會今天在楊寶村會長號召下，在龍井中央路舉辦造勢活動，包括前立委陳柏惟、台中市小英之友會總會長李茂盛、立法院副院長蔡其昌、台中市黨部主委李天生、市議員張家銨等人都站台力挺，吸引數百位鄉親到場，大家高喊「凍蒜」。

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林靜儀說，這次補選有3點很重要，第一要改變家族政治和政治文化，不能中央、地方都由一個家族把持；第二就是找回正義，強調陳柏惟擔任立委很認真，但11萬票選出來，卻7萬多票就被罷免，實在是不合理，並說從年初至今大家一塊萊豬都沒吃到，卻到處掛看板抹黑陳柏惟，因此要讓國民黨知道不是亂騙就可以補上立委；第三就是地方立委能和中央合作，好好讓產業在地方發展，並說規劃重劃區是為了地方發展，而不是想自己便宜買土地，等到重劃後地價翻倍賺錢。

林靜儀感謝鄉親昨天公投出來投票，還提醒鄉親不要以為公投過關補選就穩了，因為對手顏家的地方動員大於國民黨，相信補選時的票數一定比現在多，拜託鄉親幫忙打電話，請親朋好友都出來投票，還有年輕朋友為了家鄉要返鄉投票。

林靜儀說，公投原本是中國想阻擋台灣和美、日做生意，幸好被台灣人民擋下來，現在最重要的一戰就是中二選區補選，並說和國民黨對戰要拿下3戰2勝，因此最後補選這一仗一定要贏下來。

台中市小英之友會龍井分會今天替林靜儀舉辦造勢活動，吸引數百位鄉親到場相挺。（記者陳建志攝）

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