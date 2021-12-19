公投同意票低 藍綠營：激起顏寬恒的危機感

公投結果影響中二選情，國民兩黨都認為會激起顏寬恒的危機感。（記者蔡淑媛攝）

2021/12/19 18:59

〔記者蔡淑媛／台中報導〕四大公投案不通過，台中市同意票數偏低，身為國民黨執政縣市且是中部縣市領頭羊，綠營認為與市長盧秀燕對公投曖昧模糊、消極態度有關，藍營也質疑朱立倫的戰鬥力，難以號令諸候與地方基層，公投結果也牽動台中市第二選區立委補選的選情，目前呈現五五波，激勵民進黨籍參選人林靜儀陣營士氣，也激起國民黨籍顏寬恒的危機感。

民進黨台中市黨部主委李天生表示，公投選舉民進黨用力催票，國民黨也催票，最後4成投票率，顯示兩黨都未催出票來，而且中二選區都是不同意大於同意票，將加深顏家的危機感，讓國進黨在中二選區立委補選更難選。

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民進黨市議員江肇國指出，盧秀燕對公投消極及不表態，是中市投票率低，以及3案公投闖關失敗的重要原因，市長對國家發展態度閃躲，選民失望，也為明年選情矇上隱憂，而國民黨主席朱立倫叫不動盧秀燕，更失去政治動員的能量與意願；另對於中二選情，國民黨在公投失利，顯示人民對於民進黨執政的信任度，這也衝高顏寬恒的危機感，加速動員長期實力。

國民黨台中市黨部主委林敏霖則認為，投票結果受大環境影響，與盧市長有無表態沒有關係，民進黨全力催票，國民黨則各有主張；國民黨台中市議員會黨團書記長陳政顯說，市長表態沒那麼大的影響力，歸究市長太牽強，對於公投投票率不過5成，也無法代表民意，但對於公投結果，顏寬恒要危機感、要加把勁，把支持者找出來，至於明年市長與議員選舉，則還有1年，推算不準。

國民黨籍市議員楊正中說，對於綠營府院黨全動員催票，藍營及選民有個自主張與看法，也未催出基本盤，也看出朱立倫戰鬥力不足、國民黨的意志不堅，也無法約束地儲侯，語重心長嘆「在野黨不能找回感動力量，無法成為執政黨！」

楊正中建議國民黨必須找回年輕，領導者必須包容各種聲音，整合協調戰將，形成戰鬥部隊，才能力挽狂瀾。

公投結果影響中二選情，國民兩黨都認為會激起綠營林靜儀的士氣。（記者蔡淑媛攝）

盧秀燕對公投一直未明確表態，態度模糊。（記者蔡淑媛攝）

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