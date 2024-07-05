馬英九：兩岸關係絕對不是兩國關係 民進黨不要一再玩火

前總統馬英九。（資料照）

2024/07/05 17:47

〔記者施曉光／台北報導〕前總統馬英九今日在臉書發文批評賴清德總統在520就職演說喊出「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」的「新兩國論」後，不僅行政院長卓榮泰跟著公開講，連陸委會副主委梁文傑都在廣播節目稱兩岸就是兩國，渾然忘了當初陸委會成立的目的與定位，他要嚴肅提醒民進黨不要一再玩火，置中華民國憲法與台灣安危於不顧。

馬英九表示，自從中共在1949年10月1日建政以來，海峽兩岸就處於「主權互不承認，治權互不否認」的特殊狀態，他在2008年當選總統後，處理這個議題一向高度審慎，絕不容許「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」或「兩岸實質上就是兩國」這種嚴重傷害兩岸關係的言論出現，當時陸委會在推動各項工作時，也一定會再三避免這種語言與動作，並且對其他部會與社會大眾，作出善意提醒與警告。

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馬英九說，現在民進黨政府對這些兩岸敏感議題，毫無警覺與準備，一再扭曲與蔑視憲法，極度傷害憲法的崇高地位，民進黨政府處理兩岸議題完全以意識形態出發，絲毫不顧台灣人民安危，遇到危機不僅束手無策，還祭出旅遊警示嚇唬民眾，根本沒有解決問題的能力，只讓事態不斷升高。

馬英九指出，陸委會主委邱垂正昨日出面滅火，強調兩岸關係就是兩岸關係，這是賴政府執政至今，第一次有大陸事務相關的部會首長，明確把兩岸關係從「兩國」拉回「兩岸」，這算是一個好的開始，但明顯不夠，解鈴還須繫鈴人，賴清德總統應該公開且明確宣布，兩岸關係不是兩國關係，並要求各部會同調，不要再讓兩岸關係出狀況。

馬英九強調，兩岸關係現在危機四伏，民進黨政府必須小心謹慎，才能避免肇禍，連累國家與人民，尤其是擔任國家領導人的賴清德總統，他衷心勸告賴總統要以台灣人民為念，把個人的意識形態與政治主張放一旁，把台灣民眾的安全與福祉放最優先。

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