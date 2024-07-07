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為何想廢質詢？沈伯洋曝原因：低水準、充斥造謠

沈伯洋強調，現在立委低水準質詢太多，又充斥不實資訊，所以要認真考慮質詢的必要性。（資料照）

沈伯洋強調，現在立委低水準質詢太多，又充斥不實資訊，所以要認真考慮質詢的必要性。（資料照）

2024/07/07 17:51

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨立委沈伯洋近期表態應考慮廢掉質詢，卻遭立院民眾黨團總召黃國昌質疑他在跟綠營總召柯建銘唱反調，「民進黨立場讓人不知怎麼評論」。對此，沈伯洋今天（7日）重申想法，並慨歎「黃國昌到底要到什麼時候才會聽懂別人在主張什麼？現在原來要健康地討論一件事情，可以那麼困難。」

沈伯洋近期接受訪談時表態應考慮廢掉質詢，昨天他在社群平台表示，自己不是開玩笑，因為台灣的質詢很常變成「展演」、「搶新聞」。而黃國昌今天表示，當初院會總質詢時，立法院長韓國瑜依議事規則跳過未到的民進黨立委，柯建銘率黨團抗議「沒收質詢權」，沒想到現在沈伯洋卻提出完全相反的主張，沈伯洋是否代表民進黨團的意見，民進黨團有必要確認清楚後再向社會說明。

對此，沈伯洋今下午透過臉書發文，「黃國昌到底要到什麼時候才會聽懂別人在主張什麼？關於質詢的存廢，我在范琪斐的節目就說過，而且還是跟黃國昌打對台的那一集，你自己不看，助理應該也會看。台灣質詢最大的問題，要嘛就是無法針對題目問（因為沒有題目設定機制），要嘛就是大型造謠現場，所以可以5個立委上去都問一樣的問題，造一樣的謠，然後另一邊只好上去闢謠。我都不知道官員在那邊要做什麼。」

「低水準的質詢太多了，又充斥著不實資訊，台灣也不是內閣制國家（質詢很多都在內閣制國家），所以我才說，要認真考慮質詢的必要性。問題是，現在憲法就是有質詢，那該怎麼辦？很簡單，把質詢規則定好。有國家在質詢，是規定問1分鐘，回答2分鐘（台灣有時幾乎聽不到回答），有些國家是規定一天幾題。我們其實彼此浪費了很多時間，而在沒修憲之前，訂好規則是重要的。」

他最後嘆：「質詢權的存廢，甚至可以對應到黃國昌想推的調查權討論。不要一個健康的討論，卻只想扯『這跟柯建銘主張是否一致？』。維護質詢權，跟討論質詢該如何做，矛盾在哪裡？原來現在立法委員連討論法律制度都不可以了？質詢就擺在那邊，如何好好利用不討論嗎？只在那邊作秀不討論嗎？立法委員責任是立法和審預算好嗎。」

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